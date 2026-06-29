Emergencia en Cercado de Lima: Confinan incendio de gran magnitud en almacén de baterías en la avenida Óscar R. Benavides

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva emergencia se registró en el Cercado de Lima, donde se ha reportó un incendio de gran magnitud que consumió un inmueble localizado en la avenida Óscar R. Benavides. Tras más de seis horas los bomberos lograron confinar el dantesco siniestro.

Voraz siniestro consume inmueble en Cercado de Lima

De acuerdo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú (CGBVP) este incendio de grandes proporciones se inició desde las 6:28 a.m. en la cuadra de la avenida Óscar R. Benavides, conocida también como av. Colonial.

Un equipo de Exitosa que acudió hasta la zona de los hechos constató que el inmueble afectado sería un almacén de baterías. Lo que ha generado gran preocupación entre los residentes que habitan en zonas aledañas es que cerca hay dos grifos de GLP y GNV.

Con la finalida de mitigar las lenguas de fuego al menos 30 unidades de bomberos han acudido hasta este punto de la ciudad. Según las imágenes una fuerte humareda negra deriva del almacén afectado.

El Ministerio de Salud se pronuncia tras reporte de incendio

Tras el reporte del dantesco incendio en Cercado de Lima, el Ministerio de Salud recurrió a sus canales oficiales para indicar que a través del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ha movilizado dos ambulancias para brindar atención oportuna a aquellas personas que pudieran resultar perjudicadas.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio registrado en el Cercado de Lima, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, activó su respuesta de emergencia y movilizó de inmediato dos ambulancias para brindar atención oportuna a las personas que pudieran resultar afectadas.... pic.twitter.com/tFM9fPzoB7 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 29, 2026

"Las brigadas de emergencia y desastres de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centrose encuentran desplegadas en la zona, brindando soporte y apoyo sanitario ante cualquier necesidad", acotó en el texto.

Bomberos solicitaron ayuda a Sedapal tras incendio

En medio de la emergencia, Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Lima, brindó declaraciones a la prensa en las que señaló que los bomberos realizaban denodados esfuerzos por confirmar el siniestro.

"Esta empresa tiene producto de litios, motos, tiene bronce, tiene fierros, PBC. Difícil de controlar, la estrategia de los bomberos es que se consuma lo que ya prácticamente en toda su extensión está prendido. Simplemente el agua no le hace nada al litio, hay que esperar que se consuma", manifestó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Ya son 30 unidades de bomberos las que luchan intensamente en la Av. Colonial. La prioridad absoluta del cuerpo general de bomberos en este momento es confinar el fuego para evitar que alcance a la empresa Shalom, ubicada justo al lado del siniestro.

El... pic.twitter.com/v5ONNsNAZf — Exitosa Noticias (@exitosape) June 29, 2026

Además, realizó el pedido a Sedapal y a los distritos que se encuentran cercanos "la mayor cantidad de agua" que se necesita para controlar este tipo de emergencias que fue clasificada como de código 4.

Confinan incendio tras más de seis horas

Además, puntualizaron que los establecimientos de salud de la jurisdicción capitalina "se mantienen en alerta para la atención y recepción de posibles heridos" que podrían registrar tras esta emergencia.