Cancillería anuncia coordinaciones con el Mindef para evacuar a más de 400 peruanos varados en Bolivia

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó este domingo 10 de mayo que se encuentra coordinando con el Ministerio de Defensa (Mindef) acerca de una posible evacuación de los connacionales varados en Bolivia a causa de los bloqueos de carreteras que mantienen paralizado el país.

Cancillería coordina evacuación de varados en Bolivia

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Cancillería brindó actualizaciones sobre la situación de un gran número de connacionales que visitaron territorio boliviano y se han visto afectados por las masivas protestas ciudadanas.

Según indican, hasta el momento la cifra de peruanos afectados por el bloqueo de rutas asciende a 405 personas. Entre este numeroso grupo se encuentran más de cien escolares del Colegio Nacional de Ciencias en Cusco que, junto con sus padres y docentes, viajaron para participar de una actividad educativa en representación del país.

Ante esta preocupante situación, la Cancillería informó que sus autoridades vienen evaluando el traslado de los ciudadanos paralizados desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca, en la provincia de Puno.

En ese contexto, el Consulado General del Perú en La Paz continúa brindando asistencia a los connacionales y mantiene activos su número de emergencia (+591) 70164657 y el correo [email protected] las 24 horas.

📄Comunicado de Prensa 019-26: Cancillería actualiza situación de los peruanos afectados por los bloqueos en Bolivia.



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Más de cien alumnos quedan varados en viaje escolar

En conversación con Exitosa, dos madres de familia cuyos hijos se encuentran incomunicados y sin alimentos suficientes en Bolivia como parte de una numerosa delegación escolar, solicitaron vuelos humanitarios al Gobierno para garantizar el retorno seguro de los menores y sus acompañantes.

Además de expresar su tristeza porque sus menores no estarán a su lado en el Día de la Madre, ambas dieron a conocer su preocupación porque sus niños se encuentran viajando de pueblo en pueblo debido a las carreteras bloqueadas.

"Pedimos vuelos humanitarios, apoyo para nuestros hijos, por su integridad física para que todos estén aquí en nuestro país, en vista de que los problemas en Bolivia son muy graves", clamó entre lágrimas por el regreso de sus niños.

Cabe destacar que las madres exigieron una intervención directa del Estado ya que se descartó la posibilidad de una evacuación por Chile debido a la falta de documentación de los menores.

En este contexto, la Cancillería se ha pronunciado sobre la preocupante situación y ha anunciado que se encuentra gestionando la evacuación de todos los connacionales perjudicados por las protestas en Bolivia.