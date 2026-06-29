SISMO remece Perú HOY, lunes de 29 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta mañana de lunes 29 de junio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en el territorio nacional, ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.5 fue registrado durante la mañana de este lunes 29 de junio en la región de Pucallpa, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 07:13 de la madrugada y tuvo como epicentro una zona ubicada a 18 km al suroeste de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0390

Fecha y Hora Local: 29/06/2026,07:13:12

Magnitud: 3.5

Profundidad: 57 km

Latitud: -13.22

Longitud: -76.46

Intensidad: II San Vicente de Cañete

Referencia: 18 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Limahttps://t.co/V7PSEXugTZ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 29, 2026

Temblor de 3.5 en Cañete: ¿Cuál fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), emitió Boletín Informativo Sísmico Nacional N°390 en el que informa que de acuerdo a los parámetros sísmicos, el sismo de 3.5 que sacudió esta mañana Cañete tuvo su epicentro en el mar.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el movimiento telúrico. Sin embargo, se recuerda tener lista la mochila de emergencia y mantener siempre la calma ante un sismo de igual o mayor intensidad en el país.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.5 ocurrido a 18 km al SO de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima. pic.twitter.com/8Vvacwglqz — COEN - INDECI (@COENPeru) June 29, 2026

IGP advierte posible sismo de magnitud 8.8 en Lima

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, en diálogo con Exitosa, reafirmó la posibilidad de un "sismo de magnitud 8.8 frente a la costa de Lima", por lo cual, insta a la ciudadanía a desarrollar una cultura de prevención.

"Lo que la ciencia sí ha hecho es pronosticar el evento. Desde el 2014 hemos dicho que frente a la costa de Lima se espera que en algún momento ocurra un sismo de por lo menos de magnitud 8.8, que sería repetitivo del que ocurrió en 1746", señaló.

Finalmente, pidió también comenzar a preocuparnos por reforzar nuestras viviendas e infraestructura para aminorar el nivel de riesgo ante un terremoto como el registrado en Venezuela.

Mientras Venezuela sigue con labores de búsqueda y rescate por los terremotos que azotaron su país el 24 de junio, el IGP dio a conocer una actividad sísmica en Perú durante la mañana de este lunes 29 de junio.