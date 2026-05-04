Mujer ataca el vehículo de su pareja en un ataque de celos y expresidente confiesa: "Me pasó algo parecido"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los ataques de celos pueden desencadenar reacciones descontroladas por parte de muchas personas, y ese parece ser el caso de una joven que no tuvo peor idea que atacar el vehículo de su novio. Sin embargo, lo más sorprendente es que un expresidente peruano confesó que ha vivido una situación similar en el pasado.

Expresidente peruano confiesa que tuvo una relación tóxica

Un joven llamado Juan Pablo utilizó su cuenta de TikTok para publicar un video que mostraba cómo una joven de cabello rubio estaba subida sobre el techo del automóvil de su novio y, a los pocos segundos, intenta romper el parabrisas dándole patadas, pero no logra tener éxito. La joven fue identificada como Zoé Daniela, ya que el mismo creador del video la etiquetó.

La joven no se ha pronunciado hasta el momento y se desconoce el motivo exacto por el que reaccionó de esa manera. Sin embargo, le ha dado "me gusta" al video e incluso lo ha compartido en su propio perfil de TikTok. Mientras tanto, varias personas le han pedido que cuente el motivo por el que intentó destruir el auto de su pareja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del clip fue el comentario del expresidente del Perú, José Jerí Oré. El exmandatario aseguró que ha vivido una situación similar, probablemente con una exnovia. "Me pasó algo parecido", escribió Jerí, desatando una ola de reacciones y comentarios en la publicación.

José Jerí causa furor en redes sociales

Reacción en redes sociales

El video ya ha sido visto por más de 2.5 millones de personas y ha alcanzado más de 261,000 "me gusta", además de haber sido compartido por miles de usuarios. También se armó un debate sobre la actitud de la joven, que muchos cuestionaron como tóxica y desmedida, aunque algunas mujeres la apoyaron.

"¿Cómo te recuperas socialmente después de algo así?", "Yo fui así y me dejaron", "El vidrio de atrás es más caro", "Todo estaba bien hasta que vi el comentario del expresidente", "No me río, porque perfectamente podría ser yo", "Eso ya no es divertido, créanme, es difícil lidiar con esas situaciones", "Nadie habla de la resistencia de ese vidrio", son algunos de los comentarios que más llamaron la atención.

Es así que, el video continúa generando debate en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan la reacción de la joven y reflexionan sobre las relaciones tóxicas. La inesperada intervención del expresidente añadió más controversia al caso, que sigue sumando reproducciones, comentarios y distintas opiniones sobre los límites del comportamiento impulsivo.