Sporting Cristal llega motivado: 'Celestes' sacaron un triunfo vital en Cusco y esperan por Universitario

La altura del Cusco no impidió que Sporting Cristal sumara de a tres frente a Deportivo Garcilaso. Con un gol casi al final del partido, el equipo de Paulo Autuori se impuso por 1 a 0 y sigue firme en su consigna de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El jueves se medirá ante Universitario de Deportes, por la fecha 14 que fue aplazada.

Lluvia y gol agónico de Ávila

El gramado del estadio Inca Garcilaso de la Vega se vio afectado por la lluvia que se hizo presente en la 'ciudad imperial'. Los 'celestes' fueron los primeros que dieron el aviso, con un remate de Christofer Gonzáles bien resuelto por el meta Patrick Zubzuck.

Los cusqueños respondieron con un zurdazo cruzado de Pablo Erustes al 16', pero detenido por el golero Diego Enríquez. Con el aumento de las precipitaciones, ningún equipo pudo desplegar su mejor versión y el marcador se mantuvo en tablas hasta el pitazo del árbitro principal Paul López.

Con un clima desfavorable para ambos, el espectáculo se vio afectado y con ello, las situaciones claras fueros escazas. Salvo un error en salida de Enríquez, al regalarle el balón al rival y una mala resolución de Yuriel Celi, el cotejo parecía estar condenado al empate.

Al 71' Autuori dispuso el ingreso de Irven Ávila por el brasileño Felipe Vizeu y su presencia fue clave en el resultado. Al 87' Martín Távara sacó un zurdazo de larga distancia que Zubzuck manoteó, dando un rebote en el travesaño que el 'cholito' solo la tuvo que empujar con la cabeza. Los 'bajopintinos cuidaron el marcador y se llevaron tres puntos vitales del Cusco.

Cristal recibe el jueves a Universitario

Por el encuentro de la fecha 14, aplazada por las protestas del miércoles 15 de octubre, los 'cerveceros' recibirán a los 'cremas' en el Estadio Nacional de Lima (8.00 pm). Este encuentro para os de Jorge Fossati, podría significar el comienzo de la celebración del tricampeonato o darle la chance a sus perseguidores de acercarse en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones al término de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1).

La victoria de Sporting Cristal en el Cusco sobre Deportivo Garcilaso, ha sido clave en sus aspiraciones de asegurar un cupo a la próxima Libertadores y de no claudicar por el Torneo Clausura. Los 'celestes' se medirán ante Universitario, quien sueña con cerrar el tricampeonato sin Playoff.