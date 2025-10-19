Rosa García rompe en llanto tras ingresar oficialmente al Salón de la Fama del Voleibol Internacional

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Lamentablemente, las proezas deportivas en el Perú han sido muy pocas a lo largo de los más de 200 años de historia republicana. Una de las más celebradas se dio en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 donde la Selección Peruana de Vóley estuvo muy cerca de alcanzar la gloria.

Tras una campaña memorable, la bicolor llegó a la final de aquel certamen enfrentándose a la Unión Soviética. Pese a ganar los dos primeros sets, el combinado patrio no pudo sostener el resultado y cayó ante su rival obteniendo así la medalla de plata.

Rosa García ingresó al Salón de la Fama del Voleibol Internacional

Una de las más destacadas en aquellos Juegos Olímpicos fue la armadora Rosa García quien además es considerada como una de las mejores jugadoras de la historia de nuestro país. Justamente, este sábado 18 de octubre se realizó una ceremonia en Massachusetts, Estados Unidos, donde fue ingresada al Salón de la Fama del Voleibol Internacional.

Allí, la popular 'China' fue homenajeada con un emotivo video el cual compilaba los mejores momentos de su carrera y que le hizo derramar más de una lágrima. La atleta agradeció a sus familiares y los peruanos que la apoyaron durante todos estos años por este merecido reconocimiento.

"Estoy muy agradecida con el Salón de la Fama, a todos los peruanos que están presentes —muchos amigos que conozco— y todos los que nos están viendo porque aman el vóley. No me quiero olvidar de mi padre que está en el cielo y de mi madre también. Soy sumamente agradecida con mi familia, que está presente también", indicó.

Rosa García, medallista de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988 con la generación dorada del voleibol peruano, se incorporó oficialmente al Salón de la Fama del Voleibol en una emotiva ceremonia que se desarrolló este sábado 18 de octubre en Massachusetts, Estados Unidos. pic.twitter.com/TBqaYxwNbo — ipdperu (@ipdperu) October 19, 2025

Recordó a Lucha Fuentes

Durante su discurso, la integrante de la generación dorada del voleibol peruano recordó a la fallecida Lucha Fuentes y la señaló como la persona clave en su éxito en este deporte. De acuerdo a lo que contó, ella fue responsable de convertirla en armadora al reconocer su talento para esta especial posición.

"Les voy a contar una cosa, a mí no me gustaba ser armadora. Comencé como atacante, pero por una entrenadora que ya no está en el mundo, Lucha Fuentes, a quien agradezco de todo corazón, me hizo ser armadora. Me conoció, quería que sea armadora como ella y le decía que no, porque yo era atacante. Gracias a ella, ahora estoy en el Salón de la Fama y fui mejor jugadora de algunos torneos", añadió.

