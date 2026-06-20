Costa Verde: ¡Atención, conductor! Cierran subida al Malecón Grau de Chorrillos por realización de desfile escolar

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 20 de junio, la Municipalidad de Chorrillos organizará un gran desfile escolar en el marco de las celebraciones por el Mes de Tradición Chorrillana. Este multitudinario evento se realizará en las pistas del Malecón Grau donde cientos de estudiantes y padres de familia demostraron su gallardía al momento de pasar por el estrado de honor.

Cierran subida al Malecón Grau por desfile escolar

En ese marco, la comuna chorrillana dispuso el cierre de la subida a este punto del distrito en la Costa Verde, a la altura de la conocida playa Pescadores. La restricción de aplicó desde las primeras horas de esta jornada con la finalidad de que la actividad pueda llevarse a cabo de la mejor manera.

Por ello, las autoridades de la Municipalidad de Chorrillos pidieron a los amigos del volante que transitan por este punto de la capital a fin de evitar mayores inconvenientes y molestias. Eso sí, la comuna no informó hasta que hora regirá esta restricción, pero se estima que la vía permanecerá cerrada hasta horas de la tarde.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Chorrillos, subida al malecón se encuentra cerrada. El motivo responde a un desfile escolar por la zona.



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Mes de la Tradición Chorrillana

Junio es un mes más que especial para todo el distrito chorrillano a raíz de las celebraciones por el día 29 donde se conmemora el sacrificio de José Olaya Balandra. Además, los pescadores festejan a sus patrones San Pedro y San Pablo durante ese mismo día.

A propósito de ello, el actual alcalde del distrito, Richard Cortez Melgarejo, quien ingresó en reemplazo del vacado Fernando Velasco, invitó a todos los vecinos para ser parte de este evento escolar. Según indicó, el desfile comenzará cerca de las 9 de la mañana cuando se cuente con toda la presencia de las delegaciones invitadas.

"Invitamos a los vecinos de este desfile tradicional del distrito a que vengan a apoyar a sus hijos y a los colegios que van a participar. Vamos a empezar entre las 8:30 y 9:00 de la mañana para darle tiempo a que las delegaciones lleguen con la anticipación necesaria", indicó.

Además, recalcó que estas actividades no se dan por el aniversario de Chorrillos, sino por el Mes de Tradición Chorrillana.

"Hay que recalcar que estamos conmemorando el sacrificio de nuestro principal vecino, José Olaya Balandra. No es aniversario del distrito, el aniversario es el 2 de enero, ahora es José Olaya y San Pedro y San Pablo", agregó.

En resumen, la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la subida al Malecón Grau en la Costa Verde por la realización de un desfile escolar.