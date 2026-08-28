¿Tienes lunas polarizadas? Este es el LINK OFICIAL para saber si cuentas con permiso y te exoneras del pago de S/436

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la presencia de diversos vehículos con lunas polarizadas en la capital, la Policía Nacional del Perú (PNP) habilitó una página web en la que se puede consultar si un vehículo cuenta con el permiso correspondiente para transportarse en las calles y exonerarse del pago de S/436.

¿Cómo verifico si mi vehículo cuenta con el permiso para tener lunas polarizadas?

La Policía Nacional del Perú (PNP) habilitó un portal de consultas al ciudadano para vehículos con permiso de lunas oscurecidas en el que se puede realizar la consulta correspondiente sobre un determinado vehículo para saber si tiene permiso de transitar por la vía pública con esta variación. Los conductores pueden acceder y visualizar esta información a través de este enlace.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el permiso de lunas polarizadas?

Para realizar el trámite correspondiente que permite a un automóvil transitar con lunas polarizadas, el usuario que lo conduce deberá presentar una solicitud ante la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP (DIRTTSV) de la región correspondiente. Asimismo, entre los principales documentos solicitados se encuentran:

Solicitud con carácter de declaración jurada.

Solicitud de peritaje de identificación vehicular.

Constancia de pago del trámite.

DNI para ciudadanos peruanos

Carnet de extranjería con documentación de antecedentes policiales, penales y judiciales.

En caso de persona jurídica, el representante legal deberá identificarse con su DNI y presentar la vigencia de poder correspondiente

Precios para realizar el trámite de lunas polarizadas

Como parte del trámite, se requiere realizar un pago que puede variar según sea el caso del conductor. Dentro de las categorías, hay tres.

Permiso nuevo: S/71.40.

S/71.40. Duplicado del permiso: S/13.20.

S/13.20. Actualización de datos: S/18.60.

Asimismo, el grado permitido para las lunas oscurecidas en un vehículo se encuentra entre 0,5% como mínimo y 65% como máximo, según los parámetros establecidos para el procedimiento.

Incluso, el auto deberá pasar por un peritaje policial que consta de dos etapas: peritaje de lunas oscurecidas, para verificar el grado de visibilidad y peritaje DIROVE, relacionado con la identificación y revisión del vehículo, incluido motor y chasis.

En ese sentido, el parabrisas delantero no puede ser polarizado, tampoco se permiten determinadas micas, láminas, letras o calcomanías que incumplan las condiciones del trámite, ya que estarían incumpliendo con la normativa impuesta.

Finalmente, a través de la plataforma digital habilitada, los conductores podrán conocer si cuentan con el permiso correspondiente para llevar lunas polarizadas en sus vehículos y tener la exoneración de la multa de S/436 por incumplir la normativa.