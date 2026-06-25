Ministerio Público ya no puede investigar a Fuerza Popular en el caso Alas Peruanas, confirma defensa legal

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El proceso por presunto lavado de activos vinculado a la Universidad Alas Peruanas dio un giro decisivo. La justicia determinó que la organización política Fuerza Popular ya no puede ser investigada dentro del caso, limitando el alcance de la indagación únicamente a personas físicas.

La decisión se produce tras años de audiencias en las que el Ministerio Público no logró sustentar con precisión la imputación contra el partido, lo que llevó a la Sala Penal de Apelaciones a declarar ilegal su incorporación como persona jurídica.

Fiscalía no pudo precisar el ilícito

El abogado Juan Carlos Portugal, defensor de Fuerza Popular en el caso, explicó que la exclusión es definitiva y que cualquier acusación futura deberá dirigirse a individuos, no a la agrupación política.

Según señaló, la Fiscalía "no ha podido superar" la carga probatoria en más de diez años de investigación, sin identificar de manera clara las fuentes ilícitas de los aportes ni el delito fuente que sustentaría el presunto lavado de activos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado Juan Carlos Portugal, señaló la excusión de Fuerza Popular del caso Alas Peruanas no es solo por un tema procesal, sino también por uno probatorio. Indicó que cuando se acusa de lavado de activos se debe... pic.twitter.com/QXKh3yekNm — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

Partido no tuvo tiempo para defenderse

Cabe recordar que en diciembre de 2025 la jueza Margarita Salcedo había ordenado la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso, decisión que fue apelada inmediatamente por la defensa.

El argumento central fue que la medida vulneraba el derecho de defensa del partido, pues se produjo a escasos días de vencerse el plazo de investigación preparatoria, sin otorgar condiciones razonables para responder a la imputación.

La Sala Penal de Apelaciones coincidió con esta postura, señalando, en palabras de Portugal, que la incorporación fue "absolutamente ilegal" al no brindar tiempo suficiente para que la organización pudiera defenderse. En consecuencia, se excluyó a Fuerza Popular del caso, dejando a la Fiscalía sin margen para continuar la investigación contra el partido.

Proceso seguirá con Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido.

Lo que sigue

El proceso, sin embargo, continúa respecto a otros implicados, entre ellos el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y personas vinculadas a la administración de la Universidad Alas Peruanas. La Fiscalía mantiene la hipótesis de que se canalizaron aportes ilícitos hacia campañas políticas, pero ahora deberá sostenerla únicamente contra individuos.

La exclusión de Fuerza Popular del caso Alas Peruanas marca un hito en la investigación. La justicia concluyó que la imputación contra el partido carecía de la madurez y precisión necesarias, pese a los años de indagación.

El desenlace refuerza la narrativa del fujimorismo de que se trataba de una persecución judicial, mientras que para sus críticos evidencia las limitaciones del sistema de financiamiento partidario en el Perú. Lo cierto es que el Ministerio Público deberá concentrar sus esfuerzos en los demás actores del caso, mientras el partido queda definitivamente fuera del proceso.