Corazón Azul: Mininter lanza campaña para prevenir la trata de personas en colegios y comunidades

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) lanzó la campaña "Corazón Azul", una iniciativa orientada a reforzar la prevención de la trata de personas en instituciones educativas y comunidades organizadas, promoviendo además la denuncia oportuna frente a este delito.

Mininter impulsa campaña contra la trata de personas

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, durante una ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional encabezada por el ministro del Interior, José Zapata Morante, junto a autoridades del sector, altos mandos de la Policía Nacional del Perú y representantes de organizaciones ciudadanas.

La campaña "Corazón Azul" busca movilizar a estudiantes, docentes, juntas vecinales y diversas organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la sensibilización ciudadana y generar una respuesta conjunta frente a este delito, considerado una de las formas más graves de criminalidad organizada.

En esa línea, la directora general de Seguridad Democrática del Mininter, Keila Garrido González, resaltó el trabajo sostenido del sector en la lucha contra la trata de personas, combinando acciones de intervención con estrategias preventivas dirigidas a la población.

Corazon Azul

Acciones en colegios y participación ciudadana

Como parte de esta estrategia, se destacó la iniciativa "Nadie en Venta: "Infórmate, protege y denuncia", mediante la cual el Mininter desarrolla acciones preventivas en instituciones educativas, brindando herramientas a estudiantes, docentes y familias para reconocer situaciones de riesgo y fortalecer la cultura de denuncia.

Asimismo, durante la actividad se realizó la entrega simbólica de pines de la campaña a representantes de juntas vecinales, brigadas escolares y redes de cooperación policial, en reconocimiento a su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención de este delito.

Estas acciones reflejan el enfoque articulado que impulsa el sector, promoviendo la participación activa de la ciudadanía como pieza clave en la lucha contra la trata de personas.

Iniciativa de alcance internacional

Cabe precisar que la campaña "Corazón Azul" forma parte de una iniciativa global promovida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a la que el Perú se sumó en 2014 con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos de la trata de personas con fines de explotación.

La actividad contó además con la participación de diversas autoridades del sector Interior y de la Policía Nacional, quienes reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta frente a este delito.

Como vemos, el Mininter busca reforzar la articulación entre el Estado y la ciudadanía mediante la campaña "Corazón Azul", poniendo énfasis en la prevención y la educación como herramientas clave para combatir la trata de personas.