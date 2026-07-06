SUTEP tras reunión con Keiko Fujimori y pedido de mejoras para la educación: "Plata hay, voluntad política es lo que se necesita"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, señaló que, tras la reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, el gremio solicitó mejoras y beneficios para los docentes y el sector Educación. En ese contexto, sostuvo que el Estado cuenta con los recursos necesarios y que lo que hace falta es voluntad política para atender las demandas del magisterio.

El argumento de que no hay dinero, se cae por si solo

Además, Lucio Castro señaló sobre la constante negativa del Gobierno respecto a la falta de fondos para cumplir con los derechos laborales del magisterio y los trabajadores del sector público. Ante esta postura, enfatiza la urgencia de alcanzar consensos que garanticen mejoras salariales y el pago de la deuda social.

"Se señala que no hay plata para los trabajadores pero ahí tenemos mas de 20 mil millones que se han dictado de exoneraciones tributarias que este año van a ser debatidas para saber si van a ser renovadas o cortadas, nosotros decimos que deben ser dialogadas porque estas exoneraciones es para quien los necesita o los sectores que las necesita pueden ser pero los que hoy gozan de ella ya no los necesita", señaló el secretario general del SUTEP

Lucio Castro mencionó la importancia de atender necesidades urgentes en el sector de la educación. (Difusión)

Inclusive, Lucio Castro afirmó haberse comunicado con Keiko de todas las maneras posibles y advirtió que si con este gobierno no llega a un consenso podrían estar tomando una decisión muy equivocada al igual que su padre Alberto Fujimori.

"El argumento de que no hay dinero para la población, se cae por si solo. Yo me he comunicado de manera expresa, directa y a través de nuestros medios de comunicación y fundamentalmente lo que este gobierno necesita es consenso(...). Solo tiene 2 opciones seguir la lógica y accionar del padre acabando con el estado de derecho o actuar en sintonía con la población, reivindicar su apellido y asegurar una buena gestión". aseveró

El FENATEP es un sindicato marginal

Por otro lado, también opinó sobre la movilización que convocó el FENATEP que pretende arrebatar la representatividad al SUTEP que respalda Roberto Sánchez y que se realizará este 27, 28 y 29 de Julio contra la proclamación de Keiko Fujimori.

"Bueno el FENATEP es un sindicato marginal, ,puede decir lo que quiera pero ahí esta la estadística y las últimas convocatorias que ha hecho y no participado, además nosotros tenemos una movilización al ministerio de economía para hablar y presionar que deben cumplir con los cesantes y jubilados porque ellos tienen la obligación de emitir el reglamento de la ley que esta aprobada". aseguró de manera tajante.

También dijo que el Ministerio de Economía debe ir previendo para el para el próximo año mayor presupuesto para la educación y cumplir con la Constitución, ya que debe cumplir con los auxiliares de la educación para quienes hay una ley, por último agregó que el Ministerio de Economía debe reconocer la ley que existe para los maestros del Perú pero que a día de hoy el ministerio se cierra con eso.