Keiko Fujimori se reunirá esta tarde con el presidente del Banco Central, Julio Velarde

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, sostendrá este lunes 06 de julio, un encuentro con el titular del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, tras haber sido reconocida en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo con lo informado por la entidad, la reunión se llevará a cabo en su sede central, ubicada en el Jr. Santa Rosa, Cercado de Lima, a partir de las 4:30 p. m.

(Noticia en desarrollo...)