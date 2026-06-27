Atacan a BALAZOS a personal de seguridad del empresario 'TÍO FRITZ' en el Cercado de Lima

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Momentos de terror se vivieron en el Cercado de Lima luego de que un integrante del personal de seguridad del empresario de artículos deportivos Fritz Durand Falcón, conocido como el 'Tío Fritz', fuera atacado a balazos por dos sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió en los exteriores del establecimiento comercial, ante la presencia de decenas de clientes.

Balean a seguridad del 'Tío Fritz'

La víctima fue identificada como Andrés Meza, quien se encontraba apoyado de espaldas a la calle y revisando su celular junto al vehículo utilizado por el empresario para movilizarse. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que uno de los delincuentes descendió de la motocicleta, caminó directamente hacia él y le disparó una sola vez, para luego escapar junto a su cómplice.

El proyectil impactó en el brazo derecho de Andrés Meza, quien cayó tendido sobre la vereda mientras los atacantes huían con rumbo desconocido. Segundos después, trabajadores del negocio acudieron rápidamente para auxiliarlo antes de que fuera trasladado de emergencia al hospital Dos de Mayo, donde permanece fuera de peligro, según se informó.

Tras el atentado, efectivos de la comisaría de Cotabambas llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen. Asimismo, peritos de Criminalística realizaron las diligencias correspondientes con el objetivo de recoger evidencias que permitan identificar a los responsables del ataque.

Las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado a un caso de extorsión. Como antecedente, recordaron que en mayo del año pasado la sede de Los Olivos del negocio también fue blanco de un ataque, cuando desconocidos arrojaron un explosivo al interior del establecimiento. Por ahora, el local permanece cerrado y la empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

🔴🔵 Cercado de Lima: Disparan contra seguridad de empresario de zapatillas conocido como "Tío Fritz".



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Extorsión continúa en Lima

Hace unos días, en San Juan de Lurigancho, se vivieron momentos de pánico luego de que extorsionadores dejaran un artefacto explosivo y una nota amenazante en la puerta de una chatarrería ubicada en la cuadra cuatro de la avenida El Bosque. El hecho obligó a evacuar el local y alertar de inmediato a las autoridades policiales.

El incidente ocurrió cuando uno de los trabajadores salió del establecimiento y encontró un sobre amarillo colocado en la puerta del negocio. Al abrirlo, se percataron de que contenía material explosivo, por lo que todos los presentes salieron rápidamente del lugar y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú para evitar una tragedia mayor.

Minutos después llegaron agentes de la Comisaría de Canto Rey, quienes acordonaron toda la zona para impedir el ingreso de curiosos y garantizar la seguridad. Posteriormente, se solicitó la presencia de la unidad especializada de desactivación de explosivos UDEX, encargada de verificar y neutralizar el material hallado.

Es así que, este caso y el de el 'Tío Fritz' vuelve a encender las alarmas sobre el avance de la extorsión en Lima, donde cada vez más negocios son blanco de ataques armados. Las autoridades investigan si este atentado es parte de una red criminal organizada. La población exige mayor seguridad y acciones urgentes para frenar la violencia.