Gobierno peruano proyecta firmar el Tratado de Libre Comercio con El Salvador a inicios del 2027, afirma Mincetur

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de la visita oficial de la presidenta de la República a El Salvador, el Poder Ejecutivo ha mostrado altas expectativas sobre la consolidación de los lazos económicos y comerciales con la nación centroamericana.

Desde el distrito de Magdalena, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se pronunció sobre el anuncio presidencial respecto a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país caribeño, destacando que el proceso de entendimiento avanza con paso firme.

Espera a que TLC se concrete en 2027

El titular del sector señaló que el Ejecutivo confía en que las tratativas técnicas concluyan antes de que finalice el presente año, proyectando que la ratificación e implementación formal del acuerdo comercial pueda concretarse a inicios del 2027.

Este optimismo sintoniza con los informes emitidos desde San Salvador, los cuales detallan que, de los 19 capítulos que componen el convenio comercial, catorce ya se encuentran completamente resueltos, impulsando a que los gremios empresariales de ambas naciones evalúen oportunidades de inversión mutua de manera anticipada.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Desde Magdalena, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se refirió sobre el anuncio que hizo la presidenta Keiko Fujimori en El Salvador para que el Perú firme un TLC con país centroamericano. En ese sentido, el integrante... pic.twitter.com/yg7YI7ZHv4 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

Descarta crisis ministerial y respaldo a la gestión de Luis Galarreta

En otro momento de su diálogo con los medios de comunicación, el ministro Valencia fue consultado sobre los rumores de posibles movimientos y reestructuraciones al interior del gabinete ministerial.

Ante ello, el titular de la cartera descartó de manera categórica que se vayan a generar cambios o salidas en las carteras ministeriales, poniendo especial énfasis en disipar las especulaciones surgidas en torno a la situación de Luis Galarreta.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo busca proyectar estabilidad política y solidez institucional en paralelo a la intensa agenda internacional que lidera la mandataria, asegurando que las prioridades de gestión, tanto en materia de comercio exterior como en el ámbito de la gobernabilidad interna, se mantienen firmes y operando de manera unificada.

Keiko Fujimori invita a la inversión sin esperar la firma

Durante su encuentro empresarial en San Salvador, la presidenta Keiko Fujimori informó que las negociaciones para el TLC entre el Perú y El Salvador avanzan a paso firme, y que, pese a ello, requería que el sector privado no espere a la suscripción formal del documento para apostar por el mercado peruano.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta Keiko Fujimori invitó a empresarios de El Salvador a conocer el Perú y explorar oportunidades de inversión. Además, destacó los atractivos del país y su reconocida gastronomía.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar:... pic.twitter.com/r4Uy68kizX — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

El impulso al tratado comercial con El Salvador, respaldado por los plazos optimistas del Ministerio de Comercio Exterior y la mandataria, refuerza la estrategia económica exterior del gobierno peruano, mientras el Gabinete busca consolidar su estabilidad política frente a cualquier especulación de crisis interna.