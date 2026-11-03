Ricardo Belmont anuncia reorganización y cambios en la estructura interna del Partido Cívico Obras

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Partido Cívico Obras anunció el inicio de un proceso de reorganización y reestructuración de su organización partidaria a nivel nacional, según un comunicado difundido este lunes 2 de noviembre y firmado por su presidente, Ricardo Belmont Cassinelli.

Partido Cívico Obras tendrá cambios en su estructura

A través del documento, la agrupación señala que la decisión fue adoptada luego de un análisis de su estructura organizativa y como parte de una etapa de fortalecimiento institucional. La medida contempla cambios en la organización interna del partido y la implementación de un nuevo esquema orgánico durante las próximas semanas.

"Por lo tanto, en las próximas semanas se estará implementando el nuevo esquema orgánico del partido. Se comunicará oportunamente el cronograma, los lineamientos y el procedimiento para el reconocimiento y conformación de los nuevos Comités Provinciales y Distritales", detalló.

Asimismo, el Partido Cívico Obras informó que las directivas y representaciones que actualmente se encuentren en proceso de actualización. Según el pronunciamiento, esta disposición se aplicará conforme a lo establecido en el Estatuto Partidario. La dirigencia también hizo un llamado a sus militantes para que participen en esta nueva etapa con unidad, compromiso y confianza.

El anuncio se produce en un contexto de cambios internos para la agrupación, que busca revisar su estructura y establecer una nueva organización a escala nacional.

"En consecuencia, todas las directivas y representaciones que se encuentren en proceso de actualización quedarán sujetas a este nuevo proceso de reorganización, conforme a lo establecido en nuestro Estatuto Partidario", afirma la comunicación.

No se detallan los cambios del partido

Sin embargo, el comunicado no detalla cuáles serán los cambios específicos en los cargos dirigenciales, ni precisa si habrá modificaciones en las actuales autoridades partidarias. Tampoco establece fechas concretas para la elección, designación o instalación de los nuevos comités provinciales y distritales.

Por el momento, el partido indicó que los detalles operativos serán difundidos en las próximas semanas. Hasta entonces, las representaciones y directivas en actualización deberán adecuarse al proceso anunciado y a las disposiciones de su estatuto.

Teniendo en cuenta ello, la comunicación no fija una fecha para culminar la reorganización ni identifica a los responsables de coordinar su ejecución en las distintas regiones del país, ni detalla eventuales cambios en su dirigencia nacional.

Finalmente, con el comunicado publicado por Ricardo Belmont, el líder de la organización política, anuncia la reorganización en la estructura partidaria del Partido Cívico Obras, una medida que informarán oportunamente a través de sus canales oficiales.