Congreso cita al ministro de Transportes por puentes deteriorados en carreteras concesionadas

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos de la Cámara de Diputados acordó citar al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, para que informe sobre el estado de los puentes ubicados en vías concesionadas y las acciones previstas para atender su deterioro.

Ositrán alertó sobre puentes que requieren intervenciones

La citación fue aprobada por unanimidad, con 15 votos a favor, según informó el Congreso. La comisión busca que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explique la situación de estas estructuras y las medidas que se adoptarán frente a los problemas advertidos en carreteras concesionadas.

El pedido fue planteado por el diputado Carlos Yalta Sotelo, de Renovación Popular, en relación con las condiciones de los puentes y las observaciones realizadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Informe de Ositran.

Según Ositrán, en julio del 2026 existían más de 80 puentes en carreteras concesionadas que necesitaban intervenciones mayores. El organismo también informó que había advertido sobre el deterioro de estas estructuras y señaló la necesidad de ejecutar obras para atender los problemas identificados.

Ositrán precisó que, de los 99 puentes inicialmente advertidos, solo seis estaban siendo intervenidos. Además, indicó que no había recibido información sobre proyectos de adenda destinados a ejecutar las intervenciones requeridas.

MTC deberá informar sobre las medidas previstas

Con la citación, la comisión busca conocer qué acciones tiene previstas el MTC para atender los problemas detectados en los puentes de las carreteras concesionadas. El ministro deberá informar sobre las medidas consideradas frente al deterioro de estas estructuras.

La atención de los puentes involucra al MTC y al Ositrán. Las intervenciones necesarias dependen de las condiciones de cada estructura y de las responsabilidades establecidas en los contratos de concesión.

Además de este tema, la comisión abordó una propuesta legislativa sobre el ingreso de alimentos y bebidas a eventos de concurrencia masiva. Ambos asuntos fueron tratados durante la sesión, aunque la citación al ministro estuvo centrada en la situación de los puentes ubicados en carreteras concesionadas.

La comisión espera recibir información sobre el estado de estas estructuras y las medidas previstas para atenderlas. El tema vuelve a poner sobre la mesa la situación de los puentes deteriorados en carreteras concesionadas y las acciones que deberá explicar el titular del MTC.