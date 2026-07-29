Orden de detención para Evo Morales: Fiscalía de Bolivia ordenó su captura

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una orden de detención contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, tras imputarlo por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, bloqueos de carreteras y movilizaciones entre mayo y junio de 2026.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario habría participado en las protestas que mantuvieron paralizadas distintas rutas del país durante más de siete semanas. Estas acciones dejaron al menos 16 fallecidos y ocasiones considerables pérdidas económicas, según autoridades.

Morales bajo proceso penal

La disposición judicial forma parte de un proceso penal en el que Morales es señalado por presuntamente promover acciones que atentaron contra el orden institucional mediante los cortes de vías. La acusación también incluye el presunto financiamiento al terrorismo y otros delitos vinculados a la crisis social que afrontó Bolivia en dicho periodo.

Orden de aprehesión de la Fiscalía de Bolivia sobre Evo Morales

Morales suma otra acusación

Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta un nuevo proceso judicial en medio de la tensión política que atraviesa el país.

La Fiscalía sostiene que los bloqueos afectaron el transporte, el abastecimiento y diversas actividades económicas, por lo que busca establecer la responsabilidad del exmandatario en los hechos investigados.

Morales enfrenta nueva acusación

Mientras sectores afines a Morales afirman que existe una persecución política, el exmandatario ha rechazado las imputaciones y asegura que las investigaciones responden a intereses políticos.

Con esta nueva orden de captura, la situación legal de Evo Morales se agrava mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer su presunta participación en los hechos ocurridos durante las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio de este año.

Toma de carreteras en Bolivia que generó pérdidas millonarias en 2026

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó la detención del expresidente boliviano Evo Morales, luego de acusarlo por presuntos delitos de terrorismo, levantamiento armado contra la seguridad, además de su supuesta participación en bloqueos de vías y movilizaciones entre mayo y junio de 2026.

Según las autoridades, el exmandatario habría intervenido en las protestas que provocaron la interrupción del tránsito en diversas carreteras del país durante más de siete semanas, hechos que dejaron al menos 16 personas fallecidas y generaron importantes pérdidas económicas.