Todo a la normalidad: Línea 1 del Metro de Lima reestablece servicio tras reportar demoras

Las mañana de este lunes 22 de septiembre fue más que complicada para los miles de usuarios que utilizan la Línea 1 del Metro de Lima para dirigirse a sus respectivos destinos. A través de un comunicado, el sistema dio a conocer que su servicio venía presentando demoras sin especificar los detalles por lo que pedían a los pasajeros tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Sin embargo, su pronunciamiento fue tarde ya que en las decenas de estaciones donde se despliegan sus trenes las largas colas eran más que visibles por lo que cientos de pasajeros tuvieron que esperar entre 30 a 40 minutos para poder subir a uno de sus trenes.

Línea 1 del Metro de Lima reestablece su servicio

Por suerte, sobre las 10 de la mañana, la Línea 1 del Metro de Lima emitió un nuevo comunicado donde da a conocer que los inconvenientes registrados ya fueron superados con éxito por lo que el servicio fue reestablecido para tranquilidad de los usuarios.

Sin embargo, el documento emitido en sus redes sociales aclara que las largas colas aún se observan en las diferentes estaciones debido a la afluencia de gente que existía en ese momento. Por ello, pidieron paciencia hasta que el flujo de pasajeros vuelve a la normalidad.

"Les informamos que el servicio se encuentra restablecido y operando con normalidad. No obstante, debido a la gran afluencia de personas, los tiempos de esperar para ingresar a las estaciones pueden ser mayores a lo habitual. Esta medida busca garantizar un viaje más ordenado y seguro para todos", indicó.

Línea 1 anuncia el restablecimiento de su servicio.

Inconvenientes en pocos días

Como se recuerda, esta es la segunda oportunidad en que el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima se ve demorado o restringido en menos de una semana. El pasado jueves 18 de septiembre ocurrió una situación similar, pero en aquella oportunidad tardó mucho más horas en poder solucionarse.

A partir de ahí, los pasajeros tendrían que esperar entre 30 o 40 minutos para poder ingresar a las estaciones. Incluso, Exitosa pudo conocer que las personas tuvieron que hacer fila en la propia calle para ingresar a los andenes.

De esta manera, la Línea 1 del Metro de Lima anunció que su servicio se reestableció luego de varias horas donde se presentaron demoras y dificultades para abordar un tren y dirigirse a sus respectivos destinos.