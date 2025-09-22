Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en su servicio generando largas colas en estaciones

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los miles de usuarios que utilizan la Línea 1 del Metro de Lima para dirigirse a sus respectivos destinos deberán sortear un nuevo día de complicaciones. Y es que, mediante un comunicado, este sistema de transportes masivo reportó nuevas demoras en su servicio por lo que pidió a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

"Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas y muchas gracias por su comprensión", indicó la entidad.

Línea 1 del Metro de Lima reporta demoras en su servicio.

Largas colas y caos en las estaciones de la Línea 1

Como era de esperarse, las decenas de estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima comenzaron a reportar largas colas, caos y desorden a raíz de esta demora. A través de las redes sociales, diversos ciudadanos manifiestan su incomodidad, más aún al señalar que ningún representante de ATU o el MTC les comunique que fue lo que sucedió.

Por ejemplo, el usuario Not Lore indicó que se encontraba al interior de un tren con destino a la Estación Bayovar en San Juan de Lurigancho y que este se encontraba detenido durante casi media hora.

En esa misma publicación, otro pasajero señaló estar en la Estación Los Postes donde aún no pudo abordar un tren a pesar de que pasaron dos unidades. De acuerdo a su relato, esta para está a punto de colapsar por la cantidad de gente que aguarda en plena hora punta y que las colas incluso alcanzan la calle.

"Aquí en Los Postes, trenes demoran en llegar para ir hacia VES ,llegó uno y ya no se puede subir, hay gente esperando en el andén y afuera una cola interminable. Que habrá ocurrido", señalaron.

ATU también se pronuncia

La Autoridad de Transporte Urbano también emitió un breve pronunciamiento en sus redes sociales sobre la demora en el servicio de la Línea 1. Sin embargo, tampoco dio mayor detalle de la razones de esta problemática. Es importante precisar que esta es la segunda vez en cuestión de días que se registra una situación similar en el Metro de Lima.

Para resumir, la Línea 1 del Metro de Lima reportó demoras en su servicio desde las primeras horas de este lunes 22 de septiembre. A raíz de este hecho, largas colas se han generado en las estaciones donde los usuarios llevan entre 30 a 40 minutos para abordar un tren.