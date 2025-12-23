Violento asalto a cambista en Gamarra: Lo redujeron y le robaron cerca de S/200 mil al interior de galería

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

No se salvó del crimen ni por estar dentro de un centro comercial. Dos criminales armados siguieron a un cambista al interior de una galería del emporio comercial de Gamarra con el fin de reducirlo y robarle la fuerte suma de dinero que tenía en su posesión.

Cerca de S/200 mil le fueron sustraídos tras un violento forcejeo en uno de los pisos del centro comercial. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la noche durante el último fin de semana. Comerciantes y compradores lamentan que personal de seguridad no brinden el servicio de horario nocturno y denuncian que estos se encuentran desamparados.

Asaltan a cambista al interior de galería

El hecho ocurrió al interior de la galería 'Multi' del reconocido emporio comercial en la calle Italia cruce con la avenida Huánuco en el distrito de La Victoria. El robo ocurrió durante el último fin de semana en plena campaña por fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Con cerca a S/200 mil en su posesión, un cambista transitaba por uno de los pisos del centro comercial cuando fue interceptado por dos sujetos armados quienes ya habían identificado al agraviado y seguido sus pasos.

Según el registro de la cámara de videovigilancia del establecimiento, se observa que el afectado es atacado con la base de un arma en la cabeza para reducirlo. El hombre intentó detener el robo pero tanto su paquete como una mochila le fueron arrebatados, pertenencias en donde habría guardado la fuerte suma de dinero.

Uno de los delincuentes fue atrapado brevemente por el cambista mientras este gritaba por auxilio y solicitaba por ayuda para detener a los criminales, sin embargo, el segundo malhecho amenazó y apuntó con el arma de fuego al cambista. Ambos criminales huyeron sin rumbo conocido.

El hecho ocurrió en una hora congestionada frente a la mirada de otros comerciantes y compradores del emporio comercial. Ambos criminales perpetuaron la huida y continúan sin rumbo conocido.

Comerciantes y compradores denuncian falta de personal de seguridad

En el centro del emporio comercial la delincuencia continúa ganando terreno. Por ello, miles de comerciantes se encuentran atemorizados ante el incremento de robos y otros delitos en la zona.

Según refieren los negociantes y compradores alrededor de la galería 'Multi', efectivos policiales se retiran de la zona alrededor de las 5 o 6 de la tarde, finalizando su turno de resguardo y sin un personal de la PNP que lo reemplace.

Los comerciantes refieren que se sienten totalmente inseguros, con temor y miedo a las represalias de denunciar los hechos ante las autoridades policiales. Además, la falta de agentes que brinden resguardo y seguridad no cubre la demanda.