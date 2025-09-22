MTC multa con S/ 21,400 llamadas tendenciosas a números de emergencia: Suspenden más de 300 líneas en lo que va del año

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde su aparición hace décadas atrás, las centrales de emergencia han sido constantes víctimas de bromas y llamadas falsas a pesar de la importante labor que realizan. Por año, las autoridades competentes han intentado frenar con poco éxito este hecho hasta que el MTC comenzó a castigar con fuertes multas económicas a los ciudadanos que incurran en esta situación.

MTC sancionada con S/ 21,400 llamadas falsas a líneas de emergencia

De un tiempo atrás, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha impuesto una serie de multas económicas además del bloqueo de la línea de donde salga esta llamada falsa, perturbadora o silente. Incluso en el 2023 y en el 2024 se han dejado fuera del sistema a casi 3 mil números identificados como los responsables de esta infracción.

El director de Fiscalización y Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones del MTC, Samuel Saavedra, recordó que la entidad liderada por César Sandoval hace un seguimiento de cada una de las llamadas que ingresan a estas centrales de emergencia y destacó que ya superan las 300 líneas bloqueadas por dicha situación.

"El 2023 se suspendieron más de 2 mil líneas, el 2024 fueron 750 líneas, lo que nos ha permitido hacer una reducción de estas sanciones en 65%. Este año llevamos 311 líneas suspendidas", indicó.

La Línea 100 y 105 son las centrales con mayor reporte de llamadas falsas.

¿Qué centrales tienen mayor incidencia?

Lamentablemente, al ser un tema bastante delicado y con números preocupantes en nuestro país, la Línea 100, que corresponde a Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual, es una de las centrales que más llamadas tendenciosas recibe en lo que va de este 2025.

A eso se la suma el ya popular 105 el cual alerta a los integrantes de la Policía Nacional del Perú ante cualquier emergencia o hecho delictivo. Como se recuerda, el Perú atraviesa por una constante batalla contra la delincuencia debido al preocupante aumento de la extorsión y sicariato.

De acuerdo a lo informado, se sanciona hasta 3 UIT (S/ 16,050) a las llamadas falsas, 2 UIT (S/ 10,700) para las perturbadoras y se impondrá una sanción escrita o suspensión de 30 días para las silentes. Eso sí, en en casos de reincidencia, se evaluará la suspensión temporal o definitiva del servicio y una multa de hasta 4 UIT (S/ 21,400).

En resumen, el MTC multa con S/ 21,400 llamadas tendenciosas a números de emergencia y el bloqueo de la línea responsable de esta infracción.