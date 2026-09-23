MIMP se pronuncia sobre enfermera que busca acoger a bebé abandonado en hospital de SJL

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado oficial tras hacerse público el caso de la enfermera del Hospital de San Juan de Lurigancho que busca asumir la protección temporal de un lactante abandonado en dicho establecimiento de salud.

Evaluación del expediente y subsanación de requisitos administrativos

La solicitud planteada por la enfermera para asumir el cuidado del recién nacido enfrentó inicialmente un obstáculo de índole burocrático ante las instancias de protección infantil. Pese a que la profesional declaró encontrarse separada de hecho desde hace cinco años, la Unidad de Protección Especial (UPE) Lima Este declaró improcedente el pedido.

Frente a las observaciones generadas alrededor del expediente, el sector rector en poblaciones vulnerables precisó las razones normativas que motivaron la paralización temporal del procedimiento. La entidad aclaró que todo proceso de protección debe ceñirse estrictamente a los marcos legales vigentes para velar por el interés superior del menor y garantizar que el entorno familiar receptor cumpla de manera integral con las condiciones estipuladas por la ley.

"Le correspondía acreditar el consentimiento de su cónyugue, debido a que en su DNI aún figura como casada, requisito que no había sido entregado. A la fecha, la ciudadana ha subsanado dicha observación. Sin embargo, su solicitud aún debe ser evaluada por el equipo especializado del MIMP para verificar si cumple con los demás requisitos establecidos por ley", señala el comunicado.

#Comunicado | Respecto del caso de la ciudadana que manifestó su interés en acoger a un bebé abandonado con síndrome de down, el MIMP precisa que su solicitud fue observada inicialmente, debido a que no cumplía con uno de los requisitos solicitados.



Le correspondía acreditar... pic.twitter.com/6rDJxihAqW — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) September 23, 2026

Procedimiento de protección integral y verificación técnica del hogar

Tras la entrega de la documentación requerida por parte de la solicitante, las áreas especializadas del ministerio iniciaron la fase de verificación interdisciplinaria para determinar la viabilidad de la entrega del menor . Este proceso implica evaluaciones psicológicas, sociales y legales a cargo de profesionales de la institución para ratificar que el hogar reúna las condiciones idóneas de idoneidad, estabilidad y seguridad que requiere un niño en situación de vulnerabilidad.

El caso ha generado atención en la opinión pública debido al lazo afectivo consolidado entre la trabajadora de la salud y el menor durante sus meses de hospitalización en el centro médico de San Juan Lurigancho. No obstante, las autoridades enfatizan que los plazos y etapas del procedimiento deben cumplirse rigurosamente antes de emitir una resolución administrativa definitiva sobre la custodia temporal.

En ese sentido, el MIMP ratificó que el expediente de la enfermera continúa en fase de evaluación técnica tras la subsanación de los trámites legales correspondientes. El sector concluyó que actuará conforme al marco normativo vigente, priorizando el bienestar del menor y garantizando que las decisiones adoptadas aseguren su protección integral.