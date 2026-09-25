Gobernador regional de Cusco tras reunión con ministro de Energía y Minas: "Después de 24 años vamos a tener gas"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En declaraciones a Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, destacó los acuerdos alcanzados tras su reunión con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y señaló que la llegada del gas representaría un cambio importante para la región.

Salcedo celebra llegada del gas tras 24 años

Werner Salcedo expresó su conformidad al anunciar que, después de más de dos décadas, los hogares contarán con un recurso indispensable. Asimismo, señaló que buscan formalizar los acuerdos con los sectores de Energía y Minas y Economía para concretar el convenio con la empresa Cálidda.

"Comentarles la alegría de lo que significa 24 años de postergación, del entusiasmo de siete regiones. Por fin el Ministerio de Energía y Minas nos ha indicado que ha enviado el informe subsanando todas las observaciones de parte de Osinergmin hacia el Ministerio de Economía, y dieron la celeridad para que el 15 de octubre firmemos con Calidda", indicó.

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Siete provincias tendrán gas al mismo costo

De la misma manera, Salcedo señaló que, además de Cusco, otras regiones de la sierra y la selva también se verán beneficiadas con este proyecto. Asimismo, precisó que la instalación tendrá un costo similar al de Lima y que el servicio será implementado de manera integral en los hogares.

"Decirle a todos los cusqueños, a todas las siete regiones beneficiarias como lo son Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Puno; que vamos a tener gas. Y que va a tener el mismo costo que el de nuestra capítal, con una diferencia. Al ser andinos, nosotros necesitamos tres puntos y nos lo darán, gas para la cocina, para la ducha y calefacción...", precisó.

Acuerdo con Ejecutivo se concretaría en octubre

El titular de la región sostuvo que este avance será significativo para atender las necesidades de la población y expresó su expectativa de que, antes de la quincena de octubre, se concrete el acuerdo con el MEF y el Poder Ejecutivo.

"Esto va a cambiar vidas, nuestra forma de vivir, enfrentar el friaje. Ya no con frazadas, si no, con lo que nuestra tierra, en sus fortalezas, siendo tan rica, con gas. (...) Estamos yendo al Ministerio de Economia para tener antes del 15 octubre los informes, y para que después Ejecutivo lo firme", comentó.

Durante una entrevista con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, resaltó los avances logrados tras reunirse con el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. En ese sentido, sostuvo que la implementación del gas en la región marcaría un importante cambio para sus habitantes.