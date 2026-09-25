Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, se rinde ante el nivel de la selección peruana: "Tiene muy claras las ideas"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Previo al amistoso internacional que se disputará en Orlando, Florida, el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, compartió su análisis sobre lo que espera del encuentro ante la selección peruana, contemplando que recientemente disputaron un cita mundialista favorable. Además, resaltó que es un equipo con las ideas "muy claras".

DT de Estados Unidos se refiere a la selección peruana previo a amistoso

Durante una conferencia de prensa brindada este viernes, 25 de septiembre, analizó las características del combinado patrio dirigido por el brasileño Mano Menezes. Al respecto, comentó sobre las virtudes de la escuadra nacional y sobre todo resaltó la experiencia que poseen los jugadores así como la capacidad de competencia en cada encuentro.

Desde la perspectiva del director técnico de la escuadra norteamericana, el combinado nacional atraviesa una etapa en la que ya tiene definido el estilo que pretende desarrollar bajo la conducción del estratega brasileño.

En ese sentido, sobre Menezes refirió que logró plasmar su estilo de juego tras su llegada a la Blanquirroja. De igual manera, advirtió que se trata de un equipo agresivo, por lo que espera un partido sumamente disputado mañana desde las 3:30 p.m.

"Perú es un equipo con experiencia y que compite bien. Desde que está con su nuevo entrenador brasileño tiene muy claras las ideas, a lo que juegan. Es un equipo compacto y con mucha agresividad, va a ser un partido muy competitivo, lo sabemos perfectamente", sostuvo el entrenador con pasado dirigiendo en la liga de Inglaterra.

La preocupación que tiene Pochettino en el amistoso frente a Perú

Más allá de llenar de eleogios a la Bicolor y a su vez al entrenador, Mauricio Pochettino señaló que su principal preocupación se encuentra enfocada en el funcionamiento de Estados Unidos, especialmente por la presencia de varios jugadores jóvenes. En ese sentido, dejó claro que buscarán imponer sus condiciones ante el equipo nacional.

"Más nos centramos en el desarrollo de nuestro juego, ya que tenemos un equipo con muchos jugadores jóvenes que están adaptándose a lo que les pedimos. Estamos pensando más en cómo rendir y jugar que en cómo el rival nos puede llevar a situaciones a través del dominio. Espero que nosotros los dominemos o que se adapten a lo que nosotros les vamos a proponer", refirió el también exfutbolista.

En conclusión, el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, compartió su análisis sobre lo que espera del encuentro ante la selección peruana. Además, sostuvo que es un equipo con las ideas "muy claras" y que cuenta con jugadores de experiencia.