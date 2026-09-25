'La Chabelita' revela sus planes con Rodney Rodríguez antes de ser padres: "Es algo que..."

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabel Acevedo, conocida como 'La Chabelita', disfruta una nueva vida en Virginia junto a su esposo Rodney Rodríguez. Alejada de la televisión peruana, la empresaria reveló que ambos conversan cada año sobre la posibilidad de ser padres, aunque por ahora están concentrados en otros planes.

'Chabelita' habla de su vida junto a Rodney Rodríguez

Durante una entrevista con Magaly TV, La Firme, Isabel Acevedo contó detalles de la etapa que atraviesa en Estados Unidos, donde vive junto a Rodney Rodríguez, con quien se casó en 2023.

La bailarina explicó que encontró tranquilidad lejos de la exposición mediática y que actualmente está enfocada en construir el hogar que siempre había querido.

'Chabelita' llenó de elogios a su esposo y destacó, especialmente, su carácter trabajador. Para la empresaria, esta nueva vida en pareja le ha permitido cumplir varios de sus proyectos personales mientras ambos avanzan juntos en el ámbito empresarial.

"Estoy súper contenta con mi esposito. Creo que valió la pena, estoy formando una linda familia. Es una persona muy trabajadora y es lo que más me encanta de él", afirmó.

'Chabelita' fortalece sus negocios en Estados Unidos

Uno de los momentos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando Isabel habló sobre la posibilidad de convertirse en mamá. La empresaria explicó que la maternidad sí forma parte de las conversaciones que mantiene con su esposo, aunque ambos han decidido priorizar otras metas por el momento.

"También, es algo que con mi esposo cada año lo conversamos, pero ahora hemos tenido un hijito por el tema de nuestro negocio, ahorita estamos enfocados en rentar y trabajar", comentó.

Más allá de sus planes personales, Acevedo explicó que actualmente la pareja está dedicada a consolidar sus emprendimientos en territorio estadounidense. Uno de sus proyectos más importantes es Isa Beauty Studio, salón de belleza que abrió hace dos meses en Estados Unidos.

La empresaria detalló que junto a Rodney adquirieron un amplio inmueble en Virginia, donde cada uno cuenta con espacios destinados a sus actividades. Mientras ella utiliza una parte para su salón, su esposo tiene allí su oficina y otras áreas son alquiladas a distintos emprendedores.

"Hace 2 meses abrí mi salón en Estados Unidos. Compramos un lugar súper grande. Yo tengo mi salón de belleza en uno de los espacios, mi esposo tiene su oficina, y rentamos espacios", contó.

Aunque ahora la belleza es su principal actividad, Isabel tampoco se ha alejado por completo del baile. Señaló que continúa entrenando y realizando algunas presentaciones, además de mantener pendiente su salón en Perú. "Ya no es como antes, me he enfocado más en el rubro de la belleza que es lo que me da más dinero", explicó.

Así, 'La Chabelita' y Rodney Rodríguez mantienen la maternidad como una posibilidad que conversan cada año, pero actualmente sus prioridades están puestas en consolidar sus negocios y su vida en Estados Unidos.