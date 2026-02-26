RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Chosica

¡Alarmante! Caudal del río Rímac aumenta debido a intensas lluvias y vecinos temen una escalada

El incremento acelerado del río mantiene en alerta a los vecinos de Chosica, quienes temen un posible desborde ante las intensas lluvias registradas en Lima y la sierra central.

Crece el caudal del río Rímac y vecinos temen posible desborde
Crece el caudal del río Rímac y vecinos temen posible desborde (Exitosa)

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Los vecinos de Chosica están sumamente preocupados por la reciente crecida del caudal del río Rímac. En cuestión de horas, el nivel del río ha aumentado considerablemente debido a las intensas lluvias que se registran en diversas partes de Lima y otras regiones de la sierra central. Los ciudadanos temen un posible desborde.

Caudal del río Rímac aumenta

Un equipo de Exitosa Noticias llegó hasta el puente Mártires de la Policía, un punto bastante transitado por vehículos de transporte público como el Chosicano, para reportar que el caudal del río Rímac ha alcanzado niveles peligrosos.

Este punto es de especial interés, ya que cerca también hay mercados y, a solo unas cuadras, está ubicada la comisaría de Chosica. El aumento del caudal es bastante notorio, teniendo en cuenta que hace dos días la afluencia de agua era baja.

Cabe resaltar que, hace dos días, el río estaba a 2 metros por debajo del medidor de caudal y actualmente se encuentra a solo unos centímetros, lo cual ha disparado las alarmas entre los vecinos de la zona, quienes temen una escalada y un posible desborde.

La preocupación también crece debido a que el aumento del caudal del río se debe únicamente a las intensas lluvias, por lo que se teme que, si se registran huaicos, se desate una emergencia mayor, como la ocurrida en 2017. Las autoridades instaron a los vecinos a permanecer alertas y, de ser necesario, evacuar sus domicilios.

Arcoíris sorprende a limeños luego de intensa lluvia que elevó caudal del río Rímac
Lee también

Arcoíris sorprende a limeños luego de intensa lluvia que elevó caudal del río Rímac

Alcalde de Chosica ante activación de quebradas

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, aseguró que su distrito se encuentra debidamente preparado para controlar el impacto de una activación de quebradas, en el marco de la pronta llegada del fenómeno El Niño Costero. "Tenemos barreras dinámicas", comentó al respecto. 

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el burgomaestre brindó detalles sobre la situación que se vive en Chosica ante la alarma por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) por el aumento del caudal del río Rímac.

Lluvias intensas en Lima: SENAMHI informa que continuarán por horas y recomienda precaución
Lee también

Lluvias intensas en Lima: SENAMHI informa que continuarán por horas y recomienda precaución

En tal sentido, Vargas precisó que hay varias quebradas que no se han activado con "grandes proporciones", como por ejemplo, Carocio, Yanacoto y demás. Producto de las intensas lluvias en la zona, se produjo la caída de barro, pero sin rocas. "Eso se llama escorrentía", precisó. 

Es así que, la crecida del río Rímac mantiene en vilo a los vecinos de Chosica, quienes siguen atentos a cualquier variación en el caudal. Aunque hasta el momento no se ha registrado un desborde, el riesgo continúa latente. Las autoridades piden calma, prevención y estar preparados ante cualquier emergencia.

Temas relacionados Chosico huaico inundaciones lluvias Río Rimac

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA