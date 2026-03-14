¡Tragedia en Comas! Suboficial de la PNP fue asesinado de cinco disparos mientras jugaba fútbol

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre se registró hace unas horas. Un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asesinado de al menos cinco disparos mientras jugaba fútbol con amigos y familiares en una losa deportiva en Comas. Su familia exige una exhaustiva investigación y justicia.

Asesinan a suboficial de cinco balazos

El terrible hecho ocurrió la noche de ayer, 13 de marzo, en una losa deportiva ubicada en la prolongación Trapiche. La víctima fue identificada como Jairo Bernardo Gamboa Tineo (32) y se desempeñaba como suboficial en la comisaría de El Progreso.

Según informaron testigos del asesinato, el joven se encontraba practicando deporte junto a sus amigos y familiares cuando, repentinamente, un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta entró al recinto y, sin mediar palabra, le disparó al menos tres veces en la cabeza. Luego se alejó, realizando otros disparos a quemarropa.

Exitosa conversó con los familiares de la víctima, quienes relataron los hechos y exigieron una acelerada investigación para que se haga justicia por la muerte de Jairo Gamboa.

"Vino un hombre con la cara cubierta y de frente se fue hacia donde estaba mi sobrino. Yo reaccioné cuando escuché los disparos. Hizo más de seis disparos en la cabeza y en el pecho (...) Pido al presidente que encuentren al hombre que ha hecho esto", declaró su tío.

Asimismo, se informó que la víctima deja a una niña de dos años en la orfandad. La zona donde ocurrió el asesinato cuenta con pocas cámaras de seguridad y algunas estaban malogradas al momento de la tragedia, por lo que las investigaciones podrían complicarse.

🔴🔵 Un suboficial de la PNP fue asesinado por un sujeto mientras jugaba fútbol en una losa deportiva de Comas. Sus familiares aseguraron que no recibía amenazas y exigieron justicia.



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Inseguridad en Lima

A través de un comunicado, las diversas empresas de transporte público no dudaron en expresar su preocupación, una vez más, en torno a la grave situación que atraviesa el servicio; ello debido a que la ola de criminalidad continúa dejando más víctimas. "La creciente violencia contra el sector se ha convertido en una amenaza constante", precisaron.

En tal sentido, recordaron que conductores, cobradores y trabajadores del transporte vienen siendo víctimas de extorsiones, y en muchos casos han perdido la vida producto de dichos ataques armados. Esto perjudica seriamente a las familias que, resultan afectadas emocionalmente.

Es así que, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y capturar al responsable de este crimen. La familia del suboficial Jairo Gamboa exige justicia y pide que el caso no quede impune. Mientras tanto, vecinos de la zona también expresaron su preocupación por la creciente inseguridad que se vive en el distrito de Comas.