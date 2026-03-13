Callao: Desconocidos disparan contra vivienda y vehículo tras dejar amenazas extorsivas

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa azotando al Perú. Esta madrugada, un desconocido disparó contra una vivienda familiar y un automóvil en el Callao. La familia denunció que el ataque ocurrió después de recibir amenazas mediante WhatsApp en los últimos días y ahora temen también por sus vidas.

Balean casa y vehículo en el Callao

Según información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un hombre vestido completamente de negro apareció por la avenida Colectora y, una vez que ubicó la casa, sacó un arma y disparó varias veces contra la fachada y un vehículo que estaba estacionado afuera.

El delincuente habría disparado hasta en nueve oportunidades, ocasionando daños a la vivienda y al automóvil. Los disparos alertaron a los vecinos de la casa y también a los propietarios, quienes declararon que vienen siendo víctimas de extorsión desde hace unos días.

Según dijeron, empezaron a recibir mensajes a través de WhatsApp donde les exigían el pago de 15 mil soles bajo amenaza de muerte. El mensaje fue acompañado de imágenes de armas y municiones para amedrentarlos y habría sido enviado por la banda "Los Mexicanos".

Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar para constatar los hechos e iniciar las investigaciones. Las cámaras de seguridad serán claves para identificar al sujeto que atacó la casa y el vehículo, mientras que los propietarios y vecinos de la zona se rehusaron a declarar, ya que temen represalias.

Es importante resaltar que "Los Mexicanos" también serían responsables de los ataques ocurridos contra buses de transporte público en los últimos días. Conductores indicaron que la organización criminal les había enviado amenazas mediante mensajes y luego incendiaron buses como advertencia.

'Los Mexicanos' siembran terror

Desde finales de 2024, una estructura delictiva conocida como "Los Mexicanos" ha transformado el mapa de la inseguridad en Lima Sur y el Cercado de Lima. Lo que comenzó como un grupo focalizado en el cobro de cupos en Villa María del Triunfo, ha escalado hasta convertirse en una red de extorsión responsable de ataques con explosivos e incendios de unidades de transporte público en pleno 2026.

Según las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, esta banda exige pagos de hasta S/2.500 semanales a empresas.

El historial de violencia de esta organización registra hitos alarmantes. En octubre de 2024, la empresa "Los Milagros del Señor de Pachacamilla" sufrió uno de los primeros atentados contra sus unidades. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió con el asesinato del suboficial PNP Renzo López Reyes en Barrios Altos, un crimen que las autoridades vinculan directamente a operativos contra esta banda.

Es así que, la Policía investiga el ataque armado y busca identificar al responsable mediante las cámaras de seguridad de la zona. Mientras tanto, la familia afectada vive con temor ante posibles represalias. Este nuevo caso vuelve a evidenciar el avance de las extorsiones y la creciente inseguridad que golpea a los vecinos del Callao.