Tragedia tras derrumbe de una carpa en iglesia: Reportan al menos un muerto y más de 20 heridos

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una tragedia se registró en una iglesia. El derrumbe de una carpa al aire libre dejó al menos un muerto y más de 20 heridos, según las autoridades. El suceso causó preocupación y se revelan las causas del accidente.

Derrumbe de carpa en evento religioso dejó varios heridos

De acuerdo a los últimos reportes, un fatídico hecho se registró en los exteriores de una iglesia en la noche del último viernes, 12 de junio. Durante un servicio al aire libre para celebrar el 20 aniversario del recinto religioso en Moneta, una carpa instalada al aire libre se derrumbó de forma intempestiva.

Las autoridades precisaron que el hecho ocurrió cuando una estructura comercial con capacidad para cerca de 1500 personas cedió durante una ráfaga de viento que acompañó a una tormenta que afectaba la zona de Virginia. El pastor Troy Keaton, de la iglesia EastLake Community Church, se encontraba en el escenario cuando una ráfaga de viento levantó la carpa mientras evacuaba a los asistentes.

Lamentablemente, el colapso de la estructura durante el servicio religioso en la iglesia East Lake Community Church dejó al menos un fallecido y 22 lesionados, quienes fueron trasladados en ambulancia a hospitales locales.

"Lamentablemente, uno de nuestros queridos hermanos sufrió una lesión mortal", expresó Keaton en un comunicado en redes sociales. "Nuestros corazones están con su amada familia".

Investigan causas del colapso: ¿Por mal clima?

El servicio de emergencias 911 de Bedford recibió el informe inicial y clasificó el incidente como un suceso con múltiples víctimas. Los bomberos voluntarios de Moneta acudieron al lugar y pudieron iniciar de inmediato las labores de rescate. Personal y recursos de emergencia de localidades vecinas también acudieron para prestar asistencia.

"Debido a los cambios climáticos, el pastor de la iglesia estaba en proceso de evacuar el evento y la carpa cuando esta se derrumbó, y no fue lo suficientemente pronto. Simplemente, no tuvieron tiempo suficiente", señaló la subjefa interina de Bomberos y Rescate del condado de Bedford, Abby Johnston.

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Blacksburg, Virginia, la zona se encontraba bajo alerta por tormenta eléctrica severa al momento del incidente. En ese marco, el condado de Bedford sostuvo que "las condiciones climáticas provocaron el colapso de la estructura de la carpa".

HEARTBREAKING: One person has died and 22 others were hurt after a powerful thunderstorm with damaging winds caused a large event tent to collapse at East Lake Community Church in Moneta, Virginia, during an outdoor service on Friday evening.



ELCC Official Statement:

"We would... pic.twitter.com/MzD74aDzVE — Sergeant News Network (@sgtnewsnetwork) June 13, 2026

Autoridades de Virginia en zona de la emergencia

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, reaccionó al accidente y señaló que mantenía comunicación con los equipos de respuesta en el terreno. "Me entristece profundamente la noticia de la tragedia ocurrida esta noche en la Iglesia Comunitaria de EastLake", expresó en un comunicado, en el que agradeció la respuesta de los servicios de emergencia.

Es así como en la noche del viernes 12 de junio se registró un lamentable incidente. La carpa al aire libre para celebrar el aniversario de la iglesia East Lake Community Church, en Moneta, Virginia, se derrumbó, dejando al menos un muerto y 22 heridos.