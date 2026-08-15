Trump afirma que declarará al estrecho de Ormuz como territorio de EE.UU. tras "derrotar" a Irán

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, volvió a elevar el tono de sus declaraciones acerca del conflicto con Irán y afirmó que tiene como finalidad declarar el estrecho de Ormuz como territorio norteamericano una vez que finalice la ofensiva militar contra Teherán.

Trump busca declarar el estrecho de Ormuz como estadounidense

Durante un acto político realizado el último viernes, 14 de agosto, en una academia de Policía en Garden City, en el Estado de Nueva York, sostuvo que pretende que uno de los canales de transporte de petróleo más transitados del mundo sea de propiedad de su país. Ello mientras las negociaciones entre EE.UU. e Irán continúan estancadas y el vencimiento del alto al fuego, pactado en junio, está próximo a finalizar.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", manifestó.

El inquilino de la Casa Blanca no explicó cómo podría instrumentarse una medida de esas características ni aclaró si su declaración representa una decisión formal de política exterior. Además, sostuvo que Estados Unidos mantiene capacidad para controlar la navegación en la zona mediante su despliegue naval y aseguró que Irán atraviesa una fuerte derrota en el enfrentamiento.

Vale recordar que, el próximo lunes, 17 de agosto vence el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos y la administración iraní con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Medio Oriente.

Ya había afirmado que EEUU pretende quedarse con el estrecho de Ormuz

Esta semana,el jefe de Estado republicano ha hecho referencia a la posibilidad de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz argumentando que ya controla la ruta marítima debido a que los ataques estadounidenses realizados desde febrero mermaron las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.

"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles Donald Trump en su cuenta oficial de Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el pasado jueves, 13 de agosto, que Estados Unidos pretende imponer a Irán un "aislamiento económico y el blanqueo continuado del estrecho de Ormuz" y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, amenazó con mantener este último "indefinidamente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante un acto político que tiene como finalidad declarar el estrecho de Ormuz como territorio norteamericano una vez que finalice la ofensiva militar contra Irán.