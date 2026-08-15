EsSalud asegura abastecimiento de inmunoglobulina tras alerta por falta de medicamentos

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno anunció medidas para garantizar la continuidad de los tratamientos con inmunoglobulina humana en los establecimientos de la red hospitalaria de EsSalud, luego de identificar problemas relacionados con el abastecimiento de medicamentos.

La intervención involucra al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, EsSalud, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y el Instituto Nacional de Salud, instituciones que activaron una respuesta conjunta para asegurar la continuidad de los tratamientos. Según las entidades, actualmente existe disponibilidad para atender los requerimientos inmediatos y se espera el ingreso de un nuevo lote en los próximos días.

La estrategia contempla no solo atender la situación inmediata, sino también modificar los mecanismos utilizados para planificar las compras y controlar los inventarios. El objetivo es evitar que los problemas de abastecimiento vuelvan a comprometer la atención de los asegurados.

Nuevo lote permitirá reforzar el abastecimiento

La red hospitalaria de EsSalud dispone actualmente de inmunoglobulina para cubrir las necesidades inmediatas de los pacientes. Además, un nuevo lote será incorporado en los próximos días, lo que permitirá ampliar el abastecimiento durante las semanas siguientes.

La medida responde a una situación que, según el Gobierno, se habría originado por deficiencias acumuladas durante meses en el sistema de suministro. El informativo señala que no se realizaron compras oportunas ni ingresaron a los almacenes las cantidades necesarias de determinados medicamentos, generando riesgos para la continuidad de los tratamientos.

El escenario también incluye denuncias e investigaciones sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación, posibles adquisiciones sobrevaloradas y actos de corrupción. Estos hechos, precisa el documento, deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes y, de corresponder, deberán determinarse las responsabilidades respectivas.

Ministro Sheput e

EsSalud implementará nuevo sistema de control

Como parte de las medidas de fondo, EsSalud implementará un nuevo sistema de planificación y seguimiento de medicamentos por disposición del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

El nuevo mecanismo permitirá anticipar la demanda, activar alertas tempranas y realizar un seguimiento de los inventarios. También buscará fortalecer la trazabilidad de los productos y mejorar los controles durante las diferentes etapas de adquisición.

La finalidad será que las decisiones de compra respondan a información actualizada, criterios técnicos y las necesidades reales de los pacientes. Además, el Gobierno sostiene que este modelo permitirá reducir espacios de discrecionalidad o interferencias que puedan afectar el abastecimiento de medicamentos.

El ministro Juan Sheput aseguró que la prioridad será evitar que las deficiencias administrativas repercutan en los asegurados.

"Hemos recibido una institución en una situación de emergencia, pero no vamos a permitir que sus consecuencias recaigan sobre los asegurados. Hoy garantizamos la atención inmediata con inmunoglobulina en la red hospitalaria de EsSalud y, al mismo tiempo, corregimos un sistema de abastecimiento que durante meses dejó de responder a las necesidades de los pacientes. El mandato del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es claro: primero la salud y la vida de las personas", señaló.

El plan de fortalecimiento contempla recuperar la capacidad operativa de EsSalud, mejorar el uso de los recursos y garantizar que las prestaciones de salud se otorguen de manera oportuna. El objetivo alcanza a más de 13 millones de asegurados.

El Gobierno busca resolver la emergencia de abastecimiento de inmunoglobulina mediante el ingreso de nuevos lotes y, paralelamente, reformar el sistema de planificación y compra de medicamentos de EsSalud. La apuesta será evitar nuevas interrupciones en los tratamientos, reforzar los controles y esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en la gestión de los recursos.