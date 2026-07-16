DOS SISMOS remecen Ica en menos de 6 minutos HOY, jueves 16 de julio: Magnitudes y epicentros, según el IGP

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sur del Perú no deja de temblar. De acuerdo a los últimos reportes del Instituo Geofísico del Perú dos temblores se han registrado en la región Ica hoy jueves, 16 de julio. En la siguiente nota conoce las magnitudes y epicentros de ambos sismos.

Dos sismos remecen Ica HOY

El ente rector adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), que se encarga de investigar y monitorear fenómenos de magnitud destructivos que podrían producir diferentes impactos en la población peruana, reportó dos movimientos telúricos suscitados durante la mañana de este jueves, 16 de julio.

El primero de ellos, se registró a las 11:33 a.m. a 54 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica y tuvo una magnitud de 4.1 en la Escala de Richter . Además, se indica que presentó una profundidad de 18 kilómetros.

Asimismo, se caracterizó por tener una intensidad de II - III San Juan de Marcona en la Escala sismológica de Mercalli, la cual lo califica como un temblor "leve y poco perceptible" ,es decir, que fue percibido por la mayoría de personas en edificios. Además, tuvo una latitud de -15.75 y una longitud de -75.47.

Recordemos que, el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico por lo que es recurrente que este tipo de fenómenos naturales se produzcan debido a que es un lugar altamente sísmico.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0455

Fecha y Hora Local: 16/07/2026,11:33:32

Magnitud: 4.1

Profundidad: 18 km

Latitud: -15.75

Longitud: -75.47

Intensidad: II-III San Juan de Marcona

Referencia: 54 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/8TIWiw2lNi — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 16, 2026

Tan solo cinco minutos después de registrarase el primer movimiento telúrico, exactamente a las 11:38 a.m. otro fenómeno natural se registró en el mismo punto de la regió sureña del Perú.

Este temblor ocurrió a 56 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca - Ica. Este nuevo reporte sismológico precisa que la actividad sísmica tuvo una magnitud de 3.9 en la Escala de Richter y tuvo una intensidad de II - III San Juan de Marcona según la Escala de Mercalli, es decir. fue un sismo "leve y poco perceptible" por la ciudadanía.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0456

Fecha y Hora Local: 16/07/2026,11:38:09

Magnitud: 3.9

Profundidad: 24 km

Latitud: -15.76

Longitud: -75.48

Intensidad: II-III San Juan de Marcona

Referencia: 56 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/DnEmh9V0Dk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 16, 2026

COEN-INDECI da a conocer los epicentros de los sismos

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó que el epicentro del primer y el segundo movimiento telúrico ocurridos en la región Ica fueron el mar.

Epicentro del primer movimiento telúrico en Ica

Epicentro del segundo movimiento telúrico en Ica

La prevención: clave en un evento sísmico

José Cieza, conductor de 'Construyendo' en Exitosa, recomendó que ante este tipo de eventos sísmicos debemos tener en cuenta durante y después de estos. Indicó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, debido a que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

En paralelo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a mantener siempre la calma en la evacuación ante un sismo y tener siempre lista la mochila de emergencia que nos puede ayudar a sobrevivir las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. A continuación lo que debe incluir esta:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Como vemos, dos movimientos telúricos sorprendieron a la población de la zona sur del país. Ambos ocurrieron en Ica y el primero tuvo una magnitud de 4.1, mientras que el segundo fue de 3.9 grados en la Escala de Richter.