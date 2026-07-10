Vuelo aterriza de emergencia tras desprenderse una ventanilla y succionar a un pasajero en pleno cielo

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un vuelo comercial de la aerolínea Ryanair vivió momentos de terror este viernes tras despegar desde Salónica con rumbo a Alemania. Una ventanilla se rompió a 20.000 pies de altura, provocando una descompresión inmediata que succionó parcialmente a un pasajero hacia el exterior de la aeronave en pleno vuelo.

Rescate heroico a gran altitud

El incidente ocurrió cuando el Boeing 737-800 presentaba un estruendo similar a una explosión. La fuerza de succión arrastró a un hombre de 61 años, dejando su cabeza y hombros fuera de la cabina. Afortunadamente, su esposa logró sujetarlo de las piernas, evitando una tragedia mayor durante la emergencia.

"La cabeza del hombre estaba completamente fuera del avión. Las chicas que estaban a su lado lo estaban jalando, y luego con la ayuda de muchos pasajeros lo pudieron meter adentro y lo inmovilizaron; por suerte el hombre no se había quitado el cinturón de seguridad", declaró una pasajera.

Según los testigos, el pánico se apoderó de la cabina mientras las máscaras de oxígeno caían automáticamente. Los tripulantes y pasajeros unieron esfuerzos para asegurar al herido dentro de su asiento mientras el piloto iniciaba el aterrizaje de emergencia hacia el aeropuerto de origen en Grecia.

🚨✈️Emergencia en vuelo de Ryanair: pasajero casi sale volando desde la ventanilla de un avión



😰Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión durante un vuelo que despegó de la ciudad griega de Tesalónica, antes de ser sujetado por otros pasajeros, informaron el... pic.twitter.com/BLfrCo9GDL — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 10, 2026

Investigación y estado de los afectados

La aerolínea confirmó que el avión aterrizó sin mayores complicaciones tras una hora y catorce minutos de vuelo. El pasajero herido recibió atención médica inmediata en Salónica por presentar abrasiones, quemaduras y una herida en el cuello, manteniéndose bajo observación tras el fuerte estado de shock sufrido.

Las autoridades aeronáuticas han iniciado los peritajes correspondientes para determinar la causa exacta de la rotura. La hipótesis principal sugiere que un desprendimiento de escombros proveniente de uno de los motores impactó directamente contra el cristal, debilitando la estructura de la ventana durante la ruta aérea comercial.

El pasajero luego de ser succionado.

Para garantizar la continuidad del servicio, Ryanair dispuso una aeronave de sustitución que trasladó al resto de los viajeros hacia Memmingen durante la misma mañana. El caso es analizado por expertos para evitar futuros riesgos técnicos que comprometan la seguridad de los pasajeros en sus vuelos internacionales.

Por ello, el incidente aéreo con la ventanilla desprendida provocó que un pasajero succionado fuera rescatado en pleno vuelo de Ryanair hacia Alemania. Tras el aterrizaje de emergencia en Grecia, el hombre herido recibió atención médica confirmando la seguridad aérea tras el peligroso suceso ocurrido.