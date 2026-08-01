Tragedia en Nasca: 11 turistas, entre italianos y japoneses, fallecieron tras caída de aeronave, confirma alcalde

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras las caída de una tripulación en una aeronave destino a la zona de las Líneas de Nasca que provocó la muerte de 13 personas, en la región Ica. El alcalde se ha pronunciado para confirmar la presencia de turistas extranjeros italianos y japoneses.

Mincetur emite comunicado ante accidente en Nasca

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Nasca, Jorge Bravo, confirmó que 11 turistas extranjeros, entre ciudadanos italianos y japoneses, fallecieron tras el accidente de una aeronave turística ocurrido en la provincia.

Asimismo, se precisó que el comunicado emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) contiene un error al señalar que el vuelo partió del Aeródromo María Reiche, en Nasca. De acuerdo con la aclaración brindada por las autoridades, la aeronave siniestrada despegó desde el aeropuerto de Pisco.

"Lamentable lo sucedido esta tarde en la provincia de Nasca donde pierden la vida 13 personas, 2 pilotos y 11 turistas entre italianos y japoneses. Nosotros de aquí solamente para aclarar el comunicado de Mincetur que hace mención que sale el vuelo desde el Aeródromo María Reich, pero se trata de una nave que sale del aeropuerto de Pisco", afirmó el alcalde.

Según lo comentado por la autoridad, el burgomaestre mencionó que, la avioneta dio aviso a la torre de control a la altura de las líneas de Nasca. Sin embargo, no se pudo detener la inminente caída desde lo alto.

"Lo que entendemos es que se declaró en emergencia a la altura de las pampas de Nasca, la avioneta se declaró en emergencia a la torre de control a la altura de las líneas de Nasca y ahí empieza a caer en el sector de las ruinas de Pueblo Viejo", expresó.

#Comunicado | 🚨 El Mincetur expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de turistas y miembros de la tripulación de la aeronave que sufrió un accidente tras despegar del Aeropuerto CAP FAP Renán Elías Olivera destino a la zona de las Líneas de Nasca, en la región... pic.twitter.com/oGKoT3FCFw — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) August 1, 2026

MTC emite comunicado sobre la tragedia