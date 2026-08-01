RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Pronunciamiento oficial

Tragedia en Nasca: 11 turistas, entre italianos y japoneses, fallecieron tras caída de aeronave, confirma alcalde

Luego del accidente en Nasca, el alcalde de la ciudad, Jorge Bravo se pronunció para mencionar la acciones que se han tomado en colaboración con el Mincetur por las muertes de los turistas.

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras las caída de una tripulación en una aeronave destino a la zona de las Líneas de Nasca que provocó la muerte de 13 personas, en la región Ica. El alcalde se ha pronunciado para confirmar la presencia de turistas extranjeros italianos y japoneses.

Mincetur emite comunicado ante accidente en Nasca

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Nasca, Jorge Bravo, confirmó que 11 turistas extranjeros, entre ciudadanos italianos y japoneses, fallecieron tras el accidente de una aeronave turística ocurrido en la provincia.

Asimismo, se precisó que el comunicado emitido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) contiene un error al señalar que el vuelo partió del Aeródromo María Reiche, en Nasca. De acuerdo con la aclaración brindada por las autoridades, la aeronave siniestrada despegó desde el aeropuerto de Pisco.

"Lamentable lo sucedido esta tarde en la provincia de Nasca donde pierden la vida 13 personas, 2 pilotos y 11 turistas entre italianos y japoneses. Nosotros de aquí solamente para aclarar el comunicado de Mincetur que hace mención que sale el vuelo desde el Aeródromo María Reich, pero se trata de una nave que sale del aeropuerto de Pisco", afirmó el alcalde.

Según lo comentado por la autoridad, el burgomaestre mencionó que, la avioneta dio aviso a la torre de control a la altura de las líneas de Nasca. Sin embargo, no se pudo detener la inminente caída desde lo alto.

Tragedia en Nasca: Trece personas fallecen tras caída e incendio de avioneta turística
Lee también

Tragedia en Nasca: Trece personas fallecen tras caída e incendio de avioneta turística

"Lo que entendemos es que se declaró en emergencia a la altura de las pampas de Nasca, la avioneta se declaró en emergencia a la torre de control a la altura de las líneas de Nasca y ahí empieza a caer en el sector de las ruinas de Pueblo Viejo", expresó.

MTC emite comunicado sobre la tragedia

 

DOS SISMOS remecen Ica en menos de 6 minutos HOY, jueves 16 de julio: Magnitudes y epicentros, según el IGP
Lee también

DOS SISMOS remecen Ica en menos de 6 minutos HOY, jueves 16 de julio: Magnitudes y epicentros, según el IGP

"La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de investigación de Accidentes de Aviación han activado de forma automática los protocolos y procedimientos técnicos para esclarecer las causas del accidente", mencionó el comunicado.

 

 

 

 

Temas relacionados Accidente aéreo alcalde de Nasca comunicado Las Líneas de Nasca Mincetur Nasca

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA