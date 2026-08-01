Enredados: primeras imágenes de sus protagonistas durante el rodaje en España

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La adaptación en acción real de Enredados ya está tomando forma en España. Sus protagonistas, Teagan Croft y Milo Manheim, fueron captados durante el rodaje luciendo como Rapunzel y Flynn Rider, mientras Disney transforma conocidas ciudades españolas en el mágico reino de Corona.

Disney transforma España

España se ha consolidado como uno de los grandes escenarios internacionales elegidos por Disney para llevar a la pantalla grande la versión de acción real de Enredados.

Esta tremenda producción puso su centro de mando en la Ciudad de la Luz, en Alicante, y desde el 24 de junio la gente técnica anda de arriba abajo grabando en locaciones históricas de infarto.

Entre los lugares seleccionados se encuentran el casco antiguo y la Catedral de Girona, espacios que fueron transformados para representar el castillo y las calles del reino de Corona.

También se han considerado diferentes escenarios de Tarragona, el enclave de San Martín de Valparaíso, en Álava, y la Catedral de Burgos. ¡Y se nota que Disney está cuidando hasta el más mínimo detalle!

La intención de la producción es aprovechar la arquitectura medieval, los paisajes costeros y los edificios históricos de España para recrear la atmósfera de la recordada película animada. El rodaje continuará durante los próximos meses.

Así lucen Rapunzel y Flynn

Las primeras imágenes del rodaje han permitido conocer cómo lucen Teagan Croft y Milo Manheim en sus esperados personajes. La actriz australiana, conocida por su participación en Titanes, interpreta a Rapunzel y fue vista con la característica melena rubia de la princesa.

Por su parte, Milo Manheim, protagonista de la saga juvenil Zombies, encarna al divertido y carismático Flynn Rider. Este proyecto representa un importante paso en su carrera artística. El actor, además, pertenece a una reconocida familia de la industria, pues es hijo de Camryn Manheim.

Ambos actores fueron vistos completamente caracterizados y compartiendo las jornadas de filmación con numerosos figurantes locales seleccionados en castings realizados en las ciudades cercanas.

El reparto incluye, además, a Kathryn Hahn en el papel de Madre Gothel y al actor Diego Luna, aunque todavía se mantienen bajo reserva varios detalles sobre sus personajes y su participación en la historia.

Director de Enredados elogia España

Michael Gracey, director de El gran showman, está al frente de esta nueva versión del clásico de Disney. Antes de comenzar las grabaciones, el cineasta expresó su entusiasmo por trabajar en territorio español.

"Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de Enredados", señaló el director.

Las primeras imágenes de los protagonistas de Enredados durante el rodaje en España confirman que Teagan Croft y Milo Manheim ya se encuentran caracterizados como Rapunzel y Flynn Rider.