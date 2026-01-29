Parque Nacional Huascarán es reconocido con la máxima Jerarquía Turística Nivel 4 por parte del MINCETUR

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Orgullo nacional! El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a través del Viceministerio de Turismo, otorgó el reconocimiento de " Jerarquía Turística Nivel 4 " al Parque Nacional Huascarán, ubicado en la región Áncash, consolidándolo como uno de los recursos turísticos naturales más importantes y excepcionales del país, con relevancia para el mercado turístico internacional.

Cabe señalar que, la entrega de la condecoración se basa en la Resolución Viceministerial N.º 002-2026-MINCETUR-VMT, en el marco del Manual para la Elaboración y Actualización del Inventario Nacional de Recursos Turísticos, luego de un riguroso proceso de evaluación técnica al expediente presentado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR Áncash).

Más sobre el Parque Nacional Huascarán

Vale destacar que, el Parque Nacional Huascarán está reconocido por el Decreto Supremo N.º 0622-75-AG y está administrado por el SERNANP. Del mismo modo, protege el núcleo de la Cordillera Blanca, la cadena montañosa tropical más extensa y alta del mundo.

Cuenta, además, con más de 600 glaciares, alrededor de 300 lagunas de origen glaciar y 27 picos que superan los 6 000 m s. n. m., destacando el nevado Huascarán, la montaña más alta del Perú.

Asimismo, alberga una extraordinaria biodiversidad, entre las que destaca la presencia de 845 especies de flora y una fauna emblemática de los Andes, como el oso andino, el cóndor andino y la vizcacha, lo que refuerza su valor ambiental, científico y turístico.

Reconocido por la UNESCO

Del mismo modo, el Parque Nacional Huascarán cuenta con reconocimientos internacionales de alto prestigio, al haber sido declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1977, además de estar inscrito como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985, lo que respalda su excepcionalidad a nivel mundial.

Con esta distinción, el Parque Nacional Huascarán se incorpora al selecto grupo de 15 recursos turísticos del Perú reconocidos con Jerarquía 4, categoría reservada para aquellos atractivos capaces de motivar, por sí solos, un importante flujo de visitantes internacionales, como Machupicchu, las Líneas de Nasca y el río Amazonas.

"El reconocimiento permitirá fortalecer la planificación turística, priorizar inversiones públicas y privadas, contar con información técnica validada para la formulación de políticas sectoriales y posicionar al Perú como un destino líder en turismo de naturaleza, aventura y conservación, en beneficio del desarrollo sostenible y de las comunidades locales de la región Áncash", destaca el MINCETUR.

De esta manera, el emblemático espacio natural ancashino recibe una condecoración acorde a su importancia, relevancia e historia para todos los peruanos.