Keiko Fujimori llega a Piura para supervisar acciones de prevención frente al fenómeno El Niño

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República inició una visita de trabajo a la región Piura con el objetivo de supervisar las acciones de prevención que se ejecutan ante la posible llegada del fenómeno El Niño.

En este, su tercer viaje oficial como mandataria, estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, quienes participaron en la inspección de las principales obras destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y desbordes en el norte del país.

La agenda presidencial contempla recorridos por las provincias de Piura y Sullana, donde se vienen desarrollando trabajos de limpieza y descolmatación en los cauces de los ríos Chira y Piura.

Estas intervenciones forman parte de las medidas preventivas impulsadas por el Ejecutivo para mitigar los posibles efectos de un evento climático que podría impactar con fuerza a esta región durante los próximos meses.

La supervisión busca verificar el avance de las obras y garantizar que los trabajos se ejecuten dentro de los plazos previstos, considerando que Piura es una de las regiones históricamente más afectadas por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó a la región Piura para inspeccionar los trabajos de limpieza y descolmatación de los ríos Chira y Piura, como parte de las acciones de preparación frente al fenómeno El Niño y la próxima temporada de lluvias.

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Identifican 60 puntos críticos en Piura

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la existencia de 60 zonas consideradas de alto riesgo ante un eventual incremento del caudal de los ríos, en estos puntos viven aproximadamente 80 mil personas, quienes podrían verse expuestas a inundaciones y otras emergencias si las lluvias alcanzan gran intensidad.

Además del impacto sobre la población, también se advierte que un eventual fenómeno El Niño podría afectar viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud y diversos tramos de la carretera que conecta varios distritos y centros poblados de la región, lo que complicaría el acceso a servicios básicos y el traslado de ayuda en caso de una emergencia.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Keiko Fujimori llega a Piura para supervisar acciones preventivas. La presidenta arribó a la región para verificar las medidas implementadas frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño.



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Recorrido por Sullana y monitoreo de las obras

Tras arribar al Grupo Aéreo N.° 7 de Piura, la presidenta emprendió su desplazamiento por vía terrestre hacia la provincia de Sullana, donde continuará inspeccionando los trabajos de prevención ejecutados en los sectores considerados más vulnerables.

Durante la jornada también se espera que las autoridades reciban reportes técnicos sobre el avance de las intervenciones y las necesidades pendientes para fortalecer la capacidad de respuesta frente a un posible evento climático.

Las labores de descolmatación de ríos y limpieza de cuencas forman parte de las principales estrategias para disminuir el riesgo de desbordes durante la temporada de lluvias, especialmente en una región que en años anteriores ha registrado graves daños por inundaciones.

La visita presidencial pone énfasis en la importancia de ejecutar oportunamente las obras de prevención antes de la llegada del fenómeno El Niño. El monitoreo de los trabajos y la atención de los puntos críticos serán determinantes para reducir el impacto sobre miles de familias y proteger la infraestructura esencial de Piura frente a un eventual escenario de intensas precipitaciones.