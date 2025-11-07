'Los Seductores de Puente Piedra': Capturan a sujetos dedicados a la trata de personas en Lima Norte

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Sobre la madrugada de este viernes 7 de noviembre, la Policía Nacional del Perú e integrantes de la Fiscalía realizaron un operativo en Ancón donde lograron capturar a 5 sujetos que integrarían la banda 'Los Seductores de Puente Piedra' dedicada a la trata de mujeres, específicamente a menores de edad.

De acuerdo a la información de la PNP, estas niñas eran captadas a través de redes sociales y luego amenazadas con atacar a su familia. Incluso, los inescrupulosos las esperaban a las afueras de su colegio para luego obligarlas a ofrecer servicios sexuales.

Captura a banda dedicada a la trata de menores

Por suerte, equipo especial del Ministerio Público, dedicado el crimen organizado, dio este golpe donde no solo capturaron a estos cinco sujetos, sino que también se allanaron 5 viviendas y un hostal en la zona donde se llevaba a cabo estos delitos.

Exitosa llegó hasta el lugar de los hechos y logró conversar con el fiscal adjunto Leonardo Guffanti, para conocer mayores detalles de la intervención. Según indicó, el sujeto identificado como Juan José Villacorta Cáceres, sería el presunto líder de esta organización.

Además, precisó que el golpe se dio gracias a una investigación de semanas donde se solicitó la detención preliminar contra los implicados y luego realizar el operativo.

"Este equipo 3 de la Fiscalía contra la criminalidad organizada de Lima Noroeste solicitó la detención preliminar de 5 personas y en la madrugada se ejecutó el operativo y se ha logrado la detención preliminar de los acusados que estarían dedicados a la trata de personas en agravio de menores", indicó.

En esa misma línea, el integrante de la Fiscalía aseguró que estas personas operaban tomando fotos a las jóvenes para luego subirlas a sitios web dedicados al servicio sexual.

"Tomaban fotografías a las menores, las subían a las páginas que ofertaban servicios sexuales, operaban bajo la captación de redes sociales y también la amenaza. Inclusive a una de ellas la esperaban a las afueras de su colegio para amenazarla con dañar a su familia", añadió.

Fiscalía captura a integrantes de banda dedicada a la trata de menores.

5 hostales en la mira

Tras la captura, se realizarán diversas diligencias para solicitar las medidas correspondientes como prisión preventiva o impedimento de salida. Además, se analizará toda la información que pueda ser de valor obtenida en los celulares incautados.

Por último, se conoció que también hay una mujer detenida la cual sería la encargada de uno de los hostales donde se perpetraban estos actos. De igual forma, se conoció que hay otros hoteles en la mira de las autoridades por el mismo delito.

"En la investigación que se tiene, hay hasta 5 hostales en Puente Piedra en donde han permitido el ingreso de menores de edad para servicios sexuales. Se ha logrado detener a la mujer que conduce uno de estos hoteles donde se ha explotado a esta menor", finalizó.

De esta manera, la PNP y la Fiscalía capturó a cinco presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Seductores de Puente Piedra', dedicada al delito de trata de personas en agravio de menores de edad.