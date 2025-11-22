Tragedia en SMP: Hombre perdió la vida tras ser atropellado y conductor se dio a la fuga

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en una de las avenidas más concurridas del distrito limeño de San Martín de Porres. El conductor se dio a la fuga, mientras que las autoridades ya dieron inicio a las diligencias correspondientes.

Hombre es atropellado en SMP

En la madrugada del 22 de noviembre, el cadáver de un hombre que yacía tendido en la intersección de las avenidas Universitaria y Carlos Izaguirre, captó la atención. Según un equipo de Exitosa pudo conocer, el hecho se suscitó exactamente a las 4 y 20 de la mañana.

Fueron las cámaras de seguridad que registraron el lamentable suceso, según las imágenes se aprecia cómo el joven llega en un taxi blanco en compañía de otras personas aparentemente estuvo bajo los efectos del alcohol.

Tras descender del vehículo se observa que iniciaron una discusión en plena pista, es allí cuando una unidad móvil de color negro pasa a toda velocidad y termina por embestirlo perdiendo la vida en el instante. Pese a ello, el conductor terminó por darse a la fuga.

El resto de las personas que acompañaban al occiso trataron de correr tras el auto, pero ya era muy tarde debido a que huyó con rumbo desconocido.

Cabe resaltar que, hasta alrededor de las 7 de la mañana de este sábado 22 de noviembre, el cuerpo de la víctima aún continuaba tendido sobre la vía debido a que aún no había sido identificado, razón por la cual la Policía Nacional del Perú (PNP) está investigando el incidente.

PNP y Serenazgo se apersonaron

Un dato que vale señalar que en la zona del accidente, existe una gran presencia de discotecas así como también bares y un equipo de nuestro medio pudo observar la imprudencia de muchos jóvenes que en completo estado de ebriedad intentan cruzar la avenida Carlos Izaguirre.

Se conoció que hay una joven que se encuentra al lado del hombre fallecido, sin embargo, no ha querido brindar mayor información a la prensa. Además, llegaron algunos familiares de la víctima mortal.

Las personas que acompañaban al joven sí se encontraban en estado de ebriedad y se presume que él también lo haya estado. Sus acompañantes permanecen al lado de su cadáver. Mientras que Serenazgo de la Municipalidad de San Martín de Porres ha cerrado la vía y se encuentra junto a la Policía ante la espera del fiscal de turno.

