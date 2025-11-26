Declaran alerta amarilla los centros de salud de Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín y Amazonas por intensas lluvias

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Atención! El Ministerio de Salud (Minsa), declaró en alerta amarilla a los establecimientos de salud de los departamentos de Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín y Amazonas, frente a los efectos de lluvias intensas previstas para las mencionadas localidades del interior del país.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 847-2025/MINSA, publicada este miércoles 26 de noviembre en el Diario Oficial El Peruano, la disposición tendrá vigencia hasta que se declare concluida la referida alerta, previo pronunciamiento de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD).

Se busca salvaguardar la integridad del personal médico, pacientes y población

De acuerdo con las consideraciones de la mencionada resolución, la DIGERD se encargó de proponer y sustentar la mencionada declaratoria, en el marco de sus competencias, puesto que, este fenómeno climático significa una amenaza latente para la población, personal médico y pacientes de la regiones involucradas.

En ese sentido, la declaratoria establecida toma en cuenta la Nota Informativa N.º D000566-2025-DIGERD-MINSA, el Informe N.º D000017-2025-UFCOES-DIGERD-MINSA y el Informe N.º D001164-2025-OGAJ-MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

Asimismo, se enmarca en la Resolución Ministerial N.º 517-2004-MINSA, la cual aprueba la Directiva N.º 036-2004-OGDN/MINSA-V.01, "Declaratoria de Alertas en Situaciones de Emergencias y Desastres", cuyo objeto es establecer los lineamientos y procedimientos para la aplicación de la declaratoria de alertas ante emergencias y desastres a nivel nacional.

Vale mencionar que, las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), las Gerencias regionales de Salud (Geresa) o las que hagan sus veces a nivel regional, se encargarán de difundir la declaratoria de alerta amarilla en sus respectivas jurisdicciones.

¿Cómo estará en clima en las próximas horas?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 424 del Senamhi, de fecha 25 de noviembre, entre el jueves 27 y el viernes 28 se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 27 al 28 de noviembre, se prevé nieve, granizo, aguanieve y lluvia en la sierra centro y sur.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



📲https://t.co/HOK3TYGmQN pic.twitter.com/2Ycdh19li9 — Senamhi (@Senamhiperu) November 25, 2025

Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m s. n. m. de la sierra centro y sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

En esa línea, las regiones alertadas son las siguientes: Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

Desde la entidad recomiendan a la población ser prudentes si realizan actividades al aire libre durante ese período, puesto que, podrían acarrear riesgos en caso de mal tiempo.