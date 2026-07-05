Trágico accidente en Lince: Motociclista de 19 años muere tras chocar contra camioneta en la Av. Petit Thouars

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada de este domingo 5 de julio se tiñó de luto en Lince tras un violento choque que terminó con la vida de un motociclista de 19 años. Las primeras diligencias policiales y el testimonio de testigos apuntan a un grave impacto en la intersección de dos avenidas principales de la capital.

El cruce que, por su tránsito y altas velocidades con las que se suele recorrer, concentra riesgos para conductores y peatones. La víctima fue identificada por las autoridades como Jefferson Quispe Huamaní.

Choque en calles transitadas

Según el reporte preliminar, la motocicleta en la que se desplazaba Quispe Huamaní colisionó contra una camioneta en el cruce de la avenida Manuel Segura con Petit Thouars; el impacto fue de tal magnitud que la moto quedó casi completamente destruida y el casco del joven fue hallado a pocos metros del lugar, indicios que los peritos de tránsito analizarán para determinar velocidad y maniobras previas al choque.

En cuanta a la camioneta involucrada, una Land Cruiser con placa CVM 618, presentó daños severos en la puerta del copiloto y el parabrisas, por lo que fue trasladada a la comisaría de Lince para las pericias correspondientes.

🚨 #LOÚLTIMO | Lamentablemente otro motero (19) falleció tras accidente de tránsito en Petit Thouars con Manuel Segura en Arenales, Lince, Lima. pic.twitter.com/kCsBGe306h — Roger García (@Aderly) July 5, 2026

La Policía Nacional del Perú informó que ya se han identificado cámaras de seguridad en la zona —aunque, por ahora, solo dos puntos cuentan con registros accesibles— y que las imágenes serán clave para reconstruir la secuencia del siniestro.

El conductor de la camioneta rindió declaraciones en la sede policial y las pericias de tránsito continúan en la escena; los agentes trabajan para establecer si el exceso de velocidad, una distracción o una maniobra indebida fueron factores determinantes. El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue central para los procedimientos de ley.

Cifras de accidentes en moto aumentan

El accidente en Lince se inscribe en una tendencia al alza de siniestros que involucran motocicletas en el país. Datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) muestran un incremento significativo en la venta y circulación de motos lineales en lo que va del año, lo que ha ido acompañado de un aumento en los accidentes de tránsito.

Entre las causas recurrentes figuran el exceso de velocidad, la invasión de carriles y maniobras peligrosas; las cifras oficiales indican que una proporción importante de los siniestros registrados involucra a motos, un fenómeno que no se limita a Lima sino que afecta también a otras regiones. Estas condiciones estructurales complican la prevención y exigen medidas de fiscalización y educación vial.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | En entrevista con Exitosa, Dante Núñez, vocero de la Asociación Automotriz del Perú, dio a conocer de qué se trata la campaña que viene impulsado el organismo llamada 'Usa casco, cabeza dura' con la que se busca generar conciencia sobre el uso de este... pic.twitter.com/utCXwqr8je — Exitosa Noticias (@exitosape) July 5, 2026

En cuanto al accidente en Lince, las autoridades locales han señalado que continuarán con las diligencias y que, una vez analizadas las grabaciones de las cámaras y los peritajes técnicos, se podrá precisar la responsabilidad y, en su caso, formular las denuncias correspondientes.

El terrible suceso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas en el tráfico urbano y la necesidad de reforzar controles y políticas públicas de seguridad vial. La mayor circulación de motos, puntos críticos en la infraestructura y prácticas riesgosas de conducción exigen respuestas coordinadas para reducir la frecuencia de tragedias.