Crimen en SMP: Sujetos acribillan a mujer en los exteriores de colegio a altas horas de la noche

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La noche del sábado 5 de julio, la tranquilidad de una calle en San Martín de Porres se vio interrumpida por un violento crimen. Leonela María Patricio Anticona, de 32 años, fue asesinada a balazos en los exteriores del colegio República Federal de Alemania, ubicado en la calle El Bosque, una vía conocida por su escaso alumbrado público.

El ataque, perpetrado por sujetos armados que la llevaban y sacaron sacaron de un automóvil negro polarizado, ha generado alarma en la comunidad.

Crimen habría sido por encargo

De acuerdo con testigos, la víctima fue obligada a descender del vehículo y, en cuestión de segundos, recibió hasta seis disparos a corta distancia por parte de un hombre que actuó con aparente frialdad.

Otro individuo permanecía dentro del automóvil, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un ataque planificado. Los vecinos, alarmados por la violencia del hecho, alertaron de inmediato a la Policía Nacional y a los servicios de emergencia.

Los paramédicos del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron rápidamente, pero confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. La escena fue acordonada por agentes policiales, quienes procedieron al levantamiento del cuerpo, el cual presentaba cuatro impactos de proyectil, y a la recolección de casquillos de bala, encontrando cinco en la escena.

Investigación en curso

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), que deberá esclarecer las circunstancias y el móvil detrás del homicidio. Aunque aún no se ha confirmado la identidad de los atacantes ni el motivo del crimen, según información policial, la víctima registraba tres denuncias realizadas por tentativa de homicidio desde el 2017, con una de ella incriminando a su pareja,

Vecinos además señalaron que la falta de iluminación en la zona y el descampado habrían resultado factores que facilitaron la acción de los agresores y que ya han sido aprovechados para antecedentes similares con conductores de transporte urbano.

Policía hizo el levantamiento del cuerpo. / (Foto: Latina)

El asesinato ha generado profunda preocupación entre los vecinos de San Martín de Porres, quienes denuncian que la calle El Bosque es un punto crítico por su inseguridad y escaso alumbrado. La violencia registrada se suma a otros hechos recientes en el país, como el hallazgo de dos cuerpos baleados en la playa El Silencio, en Trujillo.

El asesinato en SMP es un nuevo recordatorio de la creciente violencia urbana en Lima. La brutalidad del ataque refleja la impunidad con la que operan bandas criminales en zonas poco vigiladas. La tragedia, ocurrida junto a un colegio, subraya además la urgencia de reforzar la seguridad en espacios públicos y de enfrentar con decisión la criminalidad que se extiende en distintos puntos del país.