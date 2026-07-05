Tragedia en Puente Piedra: Hombre muere tras ser atacado a disparos luego de fiesta de cumpleaños

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Al finalizar una fiesta de cumpleaños, dos sujetos interceptaron a un hombre y le dispararon a la cabeza causándole la muerte instantánea en la madrugada del domingo 5 de julio en Puente Piedra.

Hombre falleció de dos disparos a la cabeza en Puente Piedra

Un hombre murió y otro resultó herido tras un atentado ocurrido en los exteriores de un local donde se realizaba una reunión social en la calle Las Grumas, en la zona de Zapallal, distrito de Puente Piedra. El hecho violento se registró alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando al salir de la fiesta se llevó a cabo un ataque mortal.

La víctima fue identificada como Roger Morales Gonzales, de 31 años, trabajador de construcción y padre de tres menores de edad. Según lo reportado, fue interceptado en el exterior del local por sujetos armados que le dispararon en dos ocasiones en la cabeza, provocándole la muerte de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido en plena vía pública, a las afueras del establecimiento.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El padre de Roger Morales Gonzáles, quien fue asesinado a balazos tras salir de una fiesta en Puente Piedra, pidió que el crimen no quede impune y exigió una investigación que permita identificar y capturar a los responsables.



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La investigación se complica porque en las primeras horas solo había un efectivo policial en la zona, lo que limitó la preservación de la escena. En ese sentido, las autoridades se encuentran realizando los peritos de criminalística para dar con la causa que motivó esta tragedia y dar con los asesinos.

En el lugar hay cámaras de seguridad que podrían contribuir a identificar a los atacantes. Asimismo, familiares del fallecido llegaron para realizar los trámites correspondientes.

Por otro lado, el padre de la víctima señaló que su hijo había sido invitado a la fiesta por unos amigos. Sin embargo, al retirarse del lugar, fue atacado, mientras que sus acompañantes huyeron al percatarse de que los agresores estaban armados.

"A todas las autoridades yo pido encarecidamente, yo soy su padre, mi hijo no ha estado en malas juntas, siempre ha estado trabajo conmigo en construcción y trabajaba en el hospital de Puente Piedra como ayudante, no ha tenido ningún problema grave, no se por qué me lo han matado a mi hijo así de esa manera de dos balazos en la cabeza a las 3:20 de la mañana", manifestó el padre de la víctima.

Hasta el momento, se desconoce la razón del atentado en Puente Piedra que le causó la muerte al ciudadano de 31 años que deja en orfandad a 3 mejores hijos. Sin embargo, se presume que este hecho habría ocurrido por un ajuste de cuentas.