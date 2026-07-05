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Brasil vs Noruega EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO del duelo de octavos del Mundial 2026

Brasil y Noruega se citan en el MetLife Stadium en un choque de trenes por el pase a cuartos. La Canarinha de Vinícius Jr. busca consolidar su candidatura al título ante una Noruega inspirada.

Arranca el pase a cuartos de final.
Arranca el pase a cuartos de final. (Composición Exitosa)

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/07/2026

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca hoy con un duelo cargado de simbolismo en el MetLife Stadium de Nueva York, en Estados Unidos. El conjunto 'carioca', se mide ante los 'vikingos' de Noruega en la ronda de octavos de final. Este encuentro abrirá pase a cuartos.

Brasil vs Noruega: MINUTO a MINUTO

3:31 pm. Brasil aumenta su potencia

Vinícius logró aumentar su jugada junto a Gabriel Martinelli, quien lanzó un centro que el portero Örjan Nyland logró despejar.

3:26 pm. Pausa de hidratación

Los jugadores proceden a descansar e hidratarse unos minutos.

3:22 pm. Noruega ralentiza su alcance con el balón

Brasil intenta lograr con el balón, mientras mantiene su defensa, que baja poco a poco.

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3:19 pm. Frenético lapso en la jugada

El mediocampo se volvió en una zona de tránsito fugaz, logrando que ambos equipos alcancen el área rival con facilidad. Brasil, apuesta por explotar la velocidad de sus delanteros.

3:14 pm. ¡Gran atajada de los nórdicos!

Bruno Guimarães se encargó de atacar el penal, pero Örjan Nyland logró mantener el 0-0 en el marcador.

3:12 pm. Brasil logra cobrar un penal

Tras el accidentado paso de Matheus Cunha, el árbitro pitó a favor de los 'cariocas'.

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3:05 pm. Los noruegos inician con golpe

Los europeos llevan ventaja con la pelota en el inicio del enfrentamiento. Brasil sufre para dar con la pelota.

Los 'nórdicos' llevan la ventaja.

3:04 pm. ¡Gol anulado a Noruega!

Tras un inicio lento, los 'vikingos' iniciaron con un primer golpe de marcador por Patrick Berg, sin embargo, fue anulado por el árbitro Alexander Sorloth.

3:00 pm. ¡Arranca el partido!

Brasil y Noruega luchan en Nueva York por los octavos de final del Mundial 2026.

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