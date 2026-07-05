Adulto mayor fallece tras presunto atragantamiento al tomar caldo de cordero en local de Huancayo

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Huancayo, un adulto mayor fallece tras sufrir un presunto atragantamiento por consumir un caldo de cordero como desayuno en un local de comida ubicado en el mercado Raez Patiño.

Hombre pierde la vida presuntamente tras atragantarse mientras desayunaba

Al promediar las 07:30 de la mañana, agentes de Serenazgo de la localidad fueron alertados sobre una persona sin vida en un establecimiento comercial ubicado en el jirón San Francisco N.° 396, en la intersección con el jirón Pichis, cerca del mercado Raez Patiño en la región de Huancayo.

El hecho se alarmante se produjo luego que el comensal pidiera un caldo de cordero como desayuno. Sin embargo, el mal proceso de ingerir este alimento hizo que se levantará y luego cayera al suelo inconsciente, según la versión de los testigos que se encontraban en el establecimiento en el momento que ocurrió el accidente.

Personal de salud del SAMU confirmaron su fallecimiento

La policía al llegar al lugar de los hechos, encontraron al personal del SAMU, (Sistema de Atención Móvil de Urgencia) quienes ya habían certificado el fallecimiento del hombre que consumió el caldo de cordero que lo habría hecho causar su muerte.

Asimismo, el cuerpo se hallaba en el interior del establecimiento ya cubierto con una manta. Según testigos, la víctima habría llegado temprano para desayunar un caldo de cordero y, presuntamente, se atragantó mientras consumía sus alimentos.

El fallecido fue identificado como Mario Ortega Ozores de (62) años, que realizaba labores como vidriero y que su centro de trabajo quedaría en la Provincia de Jauja. Tras confirmar el fallecimiento, Serenazgo dio aviso a la Policía Nacional y a las autoridades competentes para las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

Investigaciones de autoridades policiales

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el fallecido Mario Ortega Osorio habría sufrido una obstrucción de las vías respiratorias, presuntamente causada por un trozo de alimento que consumía, lo que habría provocado su fallecimiento. No obstante, la causa exacta de la muerte será determinada por las diligencias e investigaciones correspondientes por las autoridades asignadas al caso.

Finalmente, con esta noticia se puede dar a conocer el cuidado que se debe tener al ingerir alimentos que pueden tener piezas de proteínas que pueden obstruir las vías respiratorias y ocasionar la muerte de manera accidental, como ocurrió con el adulto mayor que falleció en el establecimiento de comida en Huancayo mientras desayunaba.