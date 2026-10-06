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Transportistas critican a oposición y piden el cierre de la Cámara de Diputados: "El pueblo está desprotegido"

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, cuestionó el desempeño de la oposición y pidió el cierre de la Cámara de Diputados ante la inseguridad que atraviesa el país.

Transportistas critican a oposición y piden el cierre de la Cámara de Diputados
Transportistas critican a oposición y piden el cierre de la Cámara de Diputados (Composición Exitosa)

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/10/2026

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En diálogo con Exitosa, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, cuestionó el desempeño de la oposición y pidió el cierre de la Cámara de Diputados ante la situación de inseguridad que atraviesa el país. Señaló que planteará impulsar la disolución de la Cámara Baja en la reunión que tendrán los gremios.

Transportistas solicitan el cierre de la Cámara de Diputados

Una de las problemáticas que continúa enfrentando el país y que sigue cobrando la vida de varios peruanos es la inseguridad.

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