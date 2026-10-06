RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
¡Protege tu cuenta ahora!

¿Te pueden robar WhatsApp? Activa esta opción y protege tu cuenta ante ciberdelincuentes

Los robos de cuentas de WhatsApp continúan generando preocupación entre los usuarios, especialmente por métodos que buscan obtener códigos de verificación mediante llamadas telefónicas y mensajes fraudulentos.

¿Te pueden robar WhatsApp?
¿Te pueden robar WhatsApp? (Difusión)

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/10/2026

Síguenos en Google News Google News

En las últimas semanas, se han viralizado en redes sociales casos relacionados con este tipo de fraude, por lo que resulta importante conocer las herramientas de seguridad disponibles en la aplicación de mensajería.

Una de las medidas más recomendadas para proteger el perfil es activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. Esta función añade una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión y dificulta que una persona ajena pueda tomar el control de la cuenta, incluso si consigue obtener determinados datos vinculados al usuario.

¿Cómo intentan robar una cuenta de WhatsApp?

Esta modalidad de robo de cuentas tomó notoriedad desde 2025. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España alertó sobre casos en los que las víctimas perdieron el control de sus perfiles después de recibir llamadas telefónicas provenientes de números extranjeros.

Según la información difundida por el organismo, los delincuentes pueden intentar obtener el código de verificación necesario para acceder a WhatsApp. En algunos casos, este código puede llegar mediante un mensaje de texto, mientras que otros ataques aprovechan el buzón de voz de la víctima.

El riesgo aumenta cuando el usuario mantiene un PIN predeterminado en su buzón de voz, como 0000 o 1234. De esta manera, los atacantes podrían intentar acceder a los mensajes almacenados y obtener información que les permita completar el proceso de ingreso a la cuenta.

Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este martes 6 de octubre?
Lee también

Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este martes 6 de octubre?

Por ello, recibir inesperadamente un código de verificación de WhatsApp, especialmente después de una llamada que no se solicitó, debe considerarse una señal de alerta. Nunca se debe compartir este código con otra persona, aunque asegure representar a WhatsApp o a una empresa.

¿Deseas ocultar tus chats de WhatsApp?: Este es el procedimiento para hacerlo con un código secreto
Activa la verificación en dos pasos

Activa la verificación en dos pasos

Para reforzar la seguridad, el usuario puede ingresar a WhatsApp desde su celular, abrir Configuración, seleccionar Cuenta y posteriormente ingresar a Verificación en dos pasos. Desde allí podrá activar esta herramienta y establecer una contraseña adicional para proteger el acceso.

WhatsApp lanza controles parentales para adolescentes y alertará a padres sobre grupos
Lee también

WhatsApp lanza controles parentales para adolescentes y alertará a padres sobre grupos

La contraseña debe contar con un mínimo de ocho caracteres e incluir al menos una letra y un número. Esta protección se suma al código que WhatsApp utiliza para verificar el número telefónico y permite añadir una barrera más frente a intentos de apropiación de la cuenta.

También es recomendable comunicarse con el operador telefónico para consultar si es posible cambiar el PIN del buzón de voz o desactivar este servicio si no se utiliza.

En caso de perder el acceso a la cuenta, el usuario puede recurrir a WhatsApp Support y completar el formulario correspondiente, explicando lo ocurrido e incluyendo sus datos de contacto.

Activar la verificación en dos pasos y proteger el buzón de voz son acciones sencillas que pueden reducir los riesgos de perder el control de una cuenta de WhatsApp. La principal recomendación es mantener la cautela ante llamadas, mensajes o códigos inesperados y nunca entregar información de acceso a terceros.

Temas relacionados protección Robo verificación en dos pasos Whatssapp

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA