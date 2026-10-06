¿Te pueden robar WhatsApp? Activa esta opción y protege tu cuenta ante ciberdelincuentes

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas semanas, se han viralizado en redes sociales casos relacionados con este tipo de fraude, por lo que resulta importante conocer las herramientas de seguridad disponibles en la aplicación de mensajería.

Una de las medidas más recomendadas para proteger el perfil es activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. Esta función añade una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión y dificulta que una persona ajena pueda tomar el control de la cuenta, incluso si consigue obtener determinados datos vinculados al usuario.

¿Cómo intentan robar una cuenta de WhatsApp?

Esta modalidad de robo de cuentas tomó notoriedad desde 2025. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España alertó sobre casos en los que las víctimas perdieron el control de sus perfiles después de recibir llamadas telefónicas provenientes de números extranjeros.

Según la información difundida por el organismo, los delincuentes pueden intentar obtener el código de verificación necesario para acceder a WhatsApp. En algunos casos, este código puede llegar mediante un mensaje de texto, mientras que otros ataques aprovechan el buzón de voz de la víctima.

El riesgo aumenta cuando el usuario mantiene un PIN predeterminado en su buzón de voz, como 0000 o 1234. De esta manera, los atacantes podrían intentar acceder a los mensajes almacenados y obtener información que les permita completar el proceso de ingreso a la cuenta.

Por ello, recibir inesperadamente un código de verificación de WhatsApp, especialmente después de una llamada que no se solicitó, debe considerarse una señal de alerta. Nunca se debe compartir este código con otra persona, aunque asegure representar a WhatsApp o a una empresa.

Activa la verificación en dos pasos

Activa la verificación en dos pasos

Para reforzar la seguridad, el usuario puede ingresar a WhatsApp desde su celular, abrir Configuración, seleccionar Cuenta y posteriormente ingresar a Verificación en dos pasos. Desde allí podrá activar esta herramienta y establecer una contraseña adicional para proteger el acceso.

La contraseña debe contar con un mínimo de ocho caracteres e incluir al menos una letra y un número. Esta protección se suma al código que WhatsApp utiliza para verificar el número telefónico y permite añadir una barrera más frente a intentos de apropiación de la cuenta.

También es recomendable comunicarse con el operador telefónico para consultar si es posible cambiar el PIN del buzón de voz o desactivar este servicio si no se utiliza.

En caso de perder el acceso a la cuenta, el usuario puede recurrir a WhatsApp Support y completar el formulario correspondiente, explicando lo ocurrido e incluyendo sus datos de contacto.

Activar la verificación en dos pasos y proteger el buzón de voz son acciones sencillas que pueden reducir los riesgos de perder el control de una cuenta de WhatsApp. La principal recomendación es mantener la cautela ante llamadas, mensajes o códigos inesperados y nunca entregar información de acceso a terceros.