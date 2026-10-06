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Julio Velarde viajará a Bangkok para reuniones del FMI y Banco Mundial: ¿cuál será su agenda?

El presidente del BCRP participará en las reuniones anuales de ambos organismos del 12 al 18 de octubre. El encuentro abordará temas como crecimiento, inflación y estabilidad financiera global.

Julio Velarde, presidente del BCRP, viajará a Bangkok para reuniones del FMI y B
Julio Velarde, presidente del BCRP, viajará a Bangkok para reuniones del FMI y B (Composición: Exitosa)

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/10/2026

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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, viajará a Bangkok, Tailandia, para participar en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), programadas del 12 al 18 de octubre de 2026

La autorización para su viaje fue aprobada mediante la Resolución de Directorio N.° 0053-2026-BCRP-N. El documento establece un presupuesto de US$17.456,54, compuesto por US$12.956,54 para pasajes y US$4.500 para viáticos.

Velarde participará en los encuentros en su condición de gobernador peruano ante el FMI, mientras que el BCRP representa al Perú ante este organismo. La misión también contempla su participación en reuniones vinculadas con el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G-24) y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA). 

Bangkok reunirá autoridades financieras

Las reuniones anuales convocarán a presidentes de bancos centrales, ministros de Economía y Finanzas, representantes de organismos multilaterales, académicos y miembros del sector privado. El objetivo es analizar los principales desafíos de la economía internacional. 

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Entre los temas previstos figuran la evolución de la economía mundial, inflación, estabilidad financiera, crecimiento, empleo y financiamiento para el desarrollo. También se discutirán asuntos relacionados con la reducción de la pobreza y las políticas económicas de los países miembros. 

La edición de este año tendrá como sede a Bangkok, que volverá a recibir estas reuniones después de 1991. El programa oficial incluye una sesión plenaria de las Reuniones Anuales y encuentros sobre estabilidad financiera, mercados laborales, inteligencia artificial, deuda y crecimiento económico. 

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BCRP mantiene agenda internacional

El viaje ocurre luego de que Velarde fuera ratificado para un quinto periodo consecutivo al frente del Banco Central, que se extenderá hasta 2031. El Senado aprobó su ratificación en septiembre, tras su designación por el Poder Ejecutivo. 

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Durante sus casi 20 años al frente del BCRP, Velarde ha participado en distintos encuentros internacionales vinculados con política monetaria y perspectivas económicas. En abril de 2026, por ejemplo, asistió a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

En Bangkok, el titular del BCRP integrará nuevamente este espacio de discusión internacional, donde autoridades monetarias y económicas analizarán el panorama global y los principales retos para la estabilidad financiera y el crecimiento. 

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