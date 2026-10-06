Transportistas evalúan paro ante aumento de ataques: "Agrupamos un 90 % del transporte en Lima y Callao"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los gremios de transporte público evalúan acatar un paro ante el incremento de la inseguridad que afecta a los conductores. En diálogo con Exitosa, José Quispe, dirigente de Transportes Unidos, señaló que este viernes 9 de octubre representantes del sector se reunirán para definir una eventual medida de paro nacional y establecer la fecha en la que podría realizarse.

Transportistas evalúan paro

En ese sentido, José Quispe sostuvo que la situación que atraviesan los transportistas es preocupante debido a los constantes hechos de violencia registrados durante sus jornadas laborales. Según indicó, los gremios ya solicitaron respuestas al Gobierno, pero consideran que las medidas anunciadas hasta el momento no han generado los resultados esperados.

"Lo que está pasando en nuestro sector es muy preocupante y lamentable. Por eso nosotros hemos salido a pedir a la presidenta. Ya pasaron 60 días", manifestó el dirigente.

Incluso, señaló que existe preocupación entre los conductores debido a que, pese a los anuncios realizados por el Ejecutivo, todavía no observan cambios concretos en materia de seguridad.

Transportistas cuestionan ataques en rutas

Respecto al denominado Plan Escudo, Quispe explicó que los representantes del sector han sostenido reuniones con autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para abordar la problemática.

El dirigente también afirmó que los gremios mantienen comunicación con el Ministerio del Interior y participan en reuniones semanales con el titular de para buscar alternativas frente a la inseguridad.

"Estamos en diálogo, estamos exigiendo y siempre nos reunimos semanalmente en el Ministerio del Interior con el ministro, pero aún no impacta a través de la presidenta algo", sostuvo.

Gremios definirán eventual paro

Asimismo, claró que pese a las versiones difundidas sobre una supuesta convocatoria, los transportistas todavía no han convocado oficialmente a un paro. No obstante, indicó que este viernes los representantes del sector se reunirán para evaluar la medida y determinar una posible fecha.

"El viernes vamos a reunirnos para tomar la fecha cuando podemos convocar un paro para hacer el llamado al Ejecutivo, al Congreso, que no vamos a esperar más que maten a nuestros conductores (...) el transporte está dividido en tres conos, cono norte, cono sur, cono este, nosotros mas agrupamos a un 90% de transporte de Lima y Callao" declaró.

Finalmente, explicó que el transporte público de Lima y Callao está organizado en tres grandes sectores: cono norte, cono sur y cono este. Según el dirigente, los gremios que representa agrupan aproximadamente al 90 % del transporte, por lo que la decisión que adopten este viernes podría definir las siguientes acciones del sector con un eventual paro.