Corte de LUZ el 7 de octubre: ¿qué distritos de Lima y Callao se verán afectados el miércoles?

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Te quedarán sin electricidad por horas? Anuncian nuevo corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao programado para el miércoles 7 de octubre. Conoce las zonas exactas donde se efectuará la interrupción temporal del servicio, según Pluz Perú.

Cronograma de corte de luz en Lima y el Callao

¿Contarás con alumbrado y energía eléctrica en casa? A través de un comunicado, la empresa Pluz Perú dio a conocer que ejecutará un nuevo corte de luz el miércoles 7 de octubre debido a trabajos de trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico.

En ese sentido, pidió a sus usuarios la comprensión del caso y les instó a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Asimismo, les recuerda que la interrupción será temporal y no en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas.

Distritos donde será el corte de luz: distritos y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 7 de octubre:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Antisuyo cdras. 4, 5, av. Cajamarquilla cdra. 7, av. Gran Chimú cdras. 6, 7, jr. Los Chasquis cdras. 6, 7, 8, av. Pirámide del Sol cdras. 3, 4, 5, jr. San Federico cdras. 6, 7, jr. San Luis Gonzaga cdra. 5, jr. Tiahuanaco cdra. 6, jr. Los Mochicas cdras. 5, 6, jr. El Lanzón cdras. 3, 4, jr. Las Quenas cdra. 4.

en jr. Antisuyo cdras. 4, 5, av. Cajamarquilla cdra. 7, av. Gran Chimú cdras. 6, 7, jr. Los Chasquis cdras. 6, 7, 8, av. Pirámide del Sol cdras. 3, 4, 5, jr. San Federico cdras. 6, 7, jr. San Luis Gonzaga cdra. 5, jr. Tiahuanaco cdra. 6, cdras. 5, 6, jr. El Lanzón cdras. 3, 4, jr. Las Quenas cdra. 4. Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Mayta Cápac con av. Huayna Cápac.

En el Rímac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Balcón del Rímac mzs. H, J, K, L, M, N, R, T, X, Z, A. H. Manuel Seoane Corrales mzs. A2, A3, A4, A4, A5, A6, A7, A8, D, E, F, G, I, A. H. Jesús Oropeza Chonta mzs. H, W, Y, A. H. Víctor H. de la Torre mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A. H. Flor de Amancaes mzs. A, asoc. Pob. Aquilino Sam. Jara mzs. A, C.

En Huaral

Zonas donde será el corte de luz.

Sectores afectados en San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en calle Ausangate cdra. 6, av. De Los Precursores cdras. 5, 6, 7, calle Pacamarca cdra. 2, calle Villac Umo cdra. 1, av. Elmer Faucett cdra. 3, calle Chinchaysuyo cdras. 2, 3, calle Cayrucachi cdras. 2, 3, calle Collagate cdra. 6, calle Huandoy cdras. 5, 6, jr. Incahuasi cdra. 2, calle Pumacurco cdra. 2, psje. Túpac Amaru cdra. 1.

En San Martín de Porres / Los Olivos

Corte de luz en SMP y Los Olivos el 7 de octubre: áreas afectadas.

En Ventanilla

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. Cosmovisión mzs. A, B, C, D, E, F, G, M, N, A. H. 4 Suyos mzs. D, E, I, J, L, A. H. Apacop mzs. A, B, C, L, M, P, asoc. Pro. Viv. Construcción Civil mzs. D, Q.

En San Antonio de Chaclla

Desde la 1:00 p. m. hasta las 2:00 p. m. en asoc. de Pob. El Cercado del anx. 22 de Jicamarca mzs. E1, E2, X, XA, agrup. Fam. Sol Naciente Las Vegas mz. I, La Quebrada de Canto Grande sct. El Cercado mz. E1, A. H. Las Praderas de Jicamarca mz. E1.

En ese sentido, si tenías pensado hacer uso de la electricidad el 7 de octubre, sería ideal revisar el cronograma de corte de luz programado por Pluz Perú para revisar qué distritos se verán afectados con la medida.